KTM 1390 Super Duke RR 2026: 193 CV, solo 350 esemplari per la hypernaked definitiva

KTM ha alzato l’asticella delle performance presentando la sua hypernaked più prestazionale di sempre: la nuova 1390 Super Duke RR 2026. Progettata per garantire ai motociclisti il massimo livello delle prestazioni, la KMT 1390 Super Duke RR rappresenta l’evoluzione più estrema della filosofia hypernaked della Casa di Mattighofen. La moto sarà prodotta in serie limitata da 350 esemplari e sarà disponibile nei concessionari KTM a partire da maggio con un prezzo di 29.990 euro.

Più leggera, più scattante

Partendo dalla base della KTM 1390 Super Duke R, il costruttore austriaco è intervenuto alleggerendo la moto con un ampio uso di carbonio, equipaggiandola con le migliori sospensioni tradizionali attualmente disponibili sul mercato, con cerchi forgiati più leggeri e con un terminale di scarico in titanio. Rispetto alla moto di serie, la 1390 Super Duke RR riduce il peso di 11 kg, a beneficio della dinamica di guida, sia su strada sia in pista, con la moto che migliora agilità e reattività, mentre il telaio rigido garantisce un elevata stabilità alle alte velocità.

Oltre all’ampio utilizzo della fibra di carbonio, la KTM 1390 Super Duke RR propone soluzioni di chiara ispirazione racing, come le sospensioni WP Pro Conponents, derivate dalla MotoGP, che uniscono prestazioni top e pressoché infinite possibilità di regolazione, i cerchi forgiati ultraleggeri, gli pneumatici Michelin Power GP Hypersport e le pinze freno anteriori Brembo HyPure Sport.

Motore 1.350 cc da 193 CV e scarico Akrapovic in titanio

Il cuore pulsante della nuova KTM 1390 Super Duke RR risiede nella più recente evoluzione del motore bicilindrico a V LC8 da 1.350 cc, che eroga 193 CV di potenza e 145 Nm di coppia massima, che integra la nuova tecnologia Camshift che rende la combustione più efficiente lungo tutto l’arco di utilizzo. Ad esaltare il sound del propulsore c’è lo scarico slip-on Akrapovic in titanio.

Dotazione tecnologica al top

La KTM 1390 Super Duke RR offre il massimo anche dal punto di vistata tecnologico, con il pacchetto elettronico più completo mai proposto su una KTM stradale, con tutte le funzioni del Tech Pack presenti nella dotazione di serie. Sulla moto c’è anche un nuovo display TFT touch da 8,8 pollici, con lap timer e telemetrica dedicata in modalità Track, oltre alla nuova funzione “Beast Mode”, con tutti questi sistemi che lavorano in sinergia con aiuti alla guida, modalità di di guida e funzioni ABS.

Look distintivo

La KTM 1390 Super Duke RR rimarca la propria vocazione per le performance anche in termini estetici, con una serie di novità stilistiche discrete, ma decise. La moto vanta una colorazione esclusiva e il faro a LED che la rendono immediatamente riconoscibile, arricchita da una serie di novità funzionali come le nuove alette aerodinamiche integrate nella zone del serbatoio che aumentano la deportanza e riducono l’alleggerimento della ruota anteriore alle alte velocità.