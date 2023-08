Keeway Sixties 300i: lo scooter ispirato agli anni ’60 [FOTO]

Uno scooter con ispirazione al passato, ma con tecnologia moderna. Stiamo parlando di Keeway Sixties 300i, il nuovo modello di scooter presentato dal marchio nato nel 1999 in Ungheria. Sarà disponibile a breve sul mercato, anche quello italiano, con due colorazioni (nero e bianco), con prezzi ancora da annunciare.

Le caratteristiche

Questo modello ha alcuni elementi legati al passato, come il fanale o la coda tronca, così come qualche altro elemento distintivo, come la doppia sella (conducente e passeggero) o lo scudo anteriore. C’è attenzione ai dettagli, come mostrano le impunture sulla sella, le pedane passeggero retraibili o la griglia con luci di posizione integrate.

Come dicevamo, però, la tecnologia è ovviamente al passo con i tempi, a partire dalla strumentazione a manubrio con tachimetro analogico e display LCD per le varie informazioni, come il livello di carburante o l’orologio. Il blocchetto della serratura è unico, con bloccasterzo, comandi di avviamento e apertura del vano sottosella.

Il motore

Il Keeway Sixties 300i è spinto dal motore monocilindrico a 4 tempi da 278 cc, con una potenza di 19 cavalli e 22 Nm di coppia massima, con un rapporto di compressione 11:1. Accoppiato con la trasmissione automatica CVT, può raggiungere una velocità massima dichiarata di 120 km/h. Questo modello è dotato, su entrambe le ruote, di freni a disco con pinze Nissin e sistema ABS Bosch.

Uscita

Il marchio non ha annunciato la data di uscita sul mercato, quando verranno anche comunicati i prezzi di questo nuovo scooter.