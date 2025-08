Kawasaki Z 2026: arrivano le nuove livree per gli otto modelli della gamma naked [FOTO]

Le moto della famiglia Z di Kawasaki, gamma simbolo della tradizione della Casa motociclistica giapponese nel segmento delle naked, si aggiorna per il 2026 con una serie di nuove livree a introdurre una ventata di freschezza estetica sugli otto modelli, per un totale di quindici combinazioni cromatiche, che compongono la gamma Z di Kawasaki.

Kawasaki Z500 e Z500 SE

La Kawasaki Z500, guidabile con patente A2, per il 2026 sarà disponibile in tre nuove livree: Ebony/Metallic Carbon Gray; Candy Lime Green/Metallic Carbon Gray e Metallic Matte Graphenesteel Gray/Metallic Spark Black. La Z500 SE, invece, verrà proposta in due varianti cromatiche: Ebony/Metallic Carbon Gray e Pearl Blizzard White/Ebony.

Kawasaki Z650, Z900 e Z900 SE

La Kawasaki Z650 arricchisce la propria offerta con due nuove colorazioni: Pearl Blizzard White e Ebony/Metallic Carbon Gray. La Z900, cuore pulsante della gamma, per il 2026 è disponibile in tre versioni – Z900, Z900 70 kW e Z900 SE – per un totale di quattro nuovo livree. Le versioni standard e 70 kW sono disponibili in tre colorazioni: Ebony/Metallic Carbon Gray, Candy Lime Green/Metallic Carbon Gray e Metallic Matte Graphenesteel Gray/Metallic Spark Black. La Z900 SE invece viene proposta con livrea Metallic Matte Graphenesteel Gray/Metallic Matte Carbon Gray.

Kawasaki Z H2 e Z H2 SE

Al vertice della gamma troviamo le “Hypernaked” di Kawasaki: Z H2 e Z H2 SE, entrambe con motore sovralimentato da 200 CV. Per il 2026, la Z H2 è disponibile nella colorazione Metallic Diablo Black/Metallic Carbon Gray, mentre la Z H2 SE viene proposta in Metallic Matte Graphenesteel Gray/Metallic Matte Carbon Gray. Tutte le nuovo livree saranno presto disponibili presso i concessionari Kawasaki in tutta Europa, insieme agli altri modelli in arrivo per il 2026.