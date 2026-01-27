Kawasaki KX85 2026: telaio, sospensioni e ciclistica rinnovati per il motocross dei più giovani

Kawasaki presenta la nuova KX85, con il model year 2026 che rinnova profondamente una delle moto più iconiche del motocross giovanile attraverso una serie di componenti rinnovati e aggiornamenti tecnici. Gli ingegneri Kawasaki, adottando un approccio completamento nuovo, sono intervenuti su telaio, sospensioni, ciclistica ed ergonomia della moto con l’obiettivo di mantenere la KX85 al vertice della categoria, sia nella versione standard sia nella variante KX85 L a ruota grande.

Aggiornamenti su avantreno e retrotreno

Il collaudato motore due tempi rimane il cuore della KX85, ma è ora inserita in una piattaforma completamente riprogettata. La novità tecnica più rilevante riguarda l’avantreno, che adotta una forcella con rivestimento Kashima a basso attrito, steli maggiorati da 43 mm e regolazione del ritorno, che si affianca al già presente registro di compressione. Tale soluzione comporta un maggior sostegno e una maggior precisione della messa a punto dell’assetto.

Anche il retrotreno evolve in maniera significativa, con l’introduzione del nuovo monoammartizzatore completamente regolabile, con stelo maggiorato e cilindro più lungo, a vantaggio di rigidità idraulica e resistenza ai fine corsa. Sulla nuova Kawasaki KX85 debutta inoltre un nuovo leveraggio che porta l’escursione ruota a 305 mm, valore vicino a quello delle KX di cilindrata superiore.

Novità su freni e pneumatici

Ulteriori aggiornamenti riguardano anche l’impianto frenante, con un disco anteriore da 240 mm e componenti condivisi con la KX250 MY2026, mentre il posteriore adotta un disco maggiorato da 220 mm. A ciò si aggiungono i nuovi pneumatici Dunlop Geomax MX34 che alzano le performance in termini di grip, inserimento in curva e trazione in uscita.

Rinnovata anche in ergonomia ed estetica

La moto adotta un telaio perimetrale che beneficia di un cannotto di sterzo allungato di 25 mm e di numerosi componenti in alluminio, che contribuiscono a ridurre le masse e aumentare la stabilità. La Kawasaki KX85 2026 ampia le possibilità di personalizzazione dell’assetto con il sistema ERGO-FIT che permette più configurazioni per posizione e altezza del manubrio. A completare l’aggiornamento del nuove model year ci sono un’estetica più aggressiva, il manubrio Renthal Fatbar, pedane più larghe e dettagli “factory” che allineano il look della KX85 a quello delle moto dei più grandi.