Kawasaki Green Weekend: evento esclusivo per provare la gamma Enduro e Cross MY2025

Kawasaki presente il Green Weekend, occasione speciale per provare le ultime novità della sua gamma fuoristrada 2025 presso l’Mx Park di Montagnana (Padova) nelle giornate del 12 e 13 ottobre.

Le nuove KX 250 e KX 250X

Una due giorni dedicata agli appassionati dell’off-road che potranno saggiare le potenzialità delle nuove KX 250 e KX 250X sulle quali Kawasaki ha apportato modifiche sensibili nel comparto ciclistico, nelle sospensioni ma soprattutto nell’elettronica, dove ora il pilota potrà cambiare direttamente dal manubrio le modalità di potenza oppure selezione il nuovo Kawasaki Traction Control (KTRC). A ciò si aggiunge l’app Kawasaki Rideology KX che consente di modificare alcuni parametri del motore e migliorarne le performance.

Le altre moto a disposizione per i test ride

Al demo ride all’Mx Park ci sarà anche la KX 300X, moto creata sulla base della sorella KX 250X, ricevendone tutti i nuovi aggiornamenti e motore sviluppato in collaborazione con Athena per l’aumento di cilindrata. Per i più esperti ci saranno in prova anche le KX 450 e KX 450X.

Intercettare al meglio le esigenze dei piloti è uno degli obiettivi fondamentale della Casa giapponese, come racconta Enrico Bossolo, General Manager di Kawasaki Italia: “Per noi di Kawasaki organizzare eventi dedicati al pubblico è fondamentale, siamo sicuri di avere una gamma di prodotti che vanno incontro alle esigenze di tutti gli appassionati del mondo fuoristradistico e per questo vogliamo mettere le nostre moto in prova e metterci alla prova noi stessi sicuri dei prodotti che offriamo”.

La nuova KX 250X ha convinto anche David Soreca, pilota di punta del Team MGR, che afferma: “Quest’anno in sella alla mia KX 250X ho ritrovato il feeling e il piacere di correre ai massimi livelli, in sicurezza su qualsiasi tipo di terreno, dalle piste alle mulattiere più impegnative”.