Kawasaki al Motor Bike Expo 2026: il grande ritorno della KLE 500 e tutte le novità della gamma

Kawasaki sarà tra le Case motociclistiche presenti al Motor Bike Expo 2026, in programma dal 23 al 25 gennaio presso VeronaFiere. Con tutti i presupposti per confermarsi uno degli appuntamenti più attesi da appassionati e professionisti del settore delle due ruote, capace di accogliere oltre 700 espositori, con un’affluenza che supera i 170.000 visitatori, MBE farà da palcoscenico per le novità della gamma 2026 di Kawasaki.

La nuova Kawasaki KLE 500

Tra i modelli più attesi presenti alla kermesse motociclistica veronese ci sarà la nuova Kawasaki KLE 500, moto che segna il ritorno di nome iconico della gamma della Casa giapponese ripensato per l’avventura moderna. Dotata di ruota anteriore da 21 pollici, sospensioni KYB, telaio a traliccio, motore bicilindrico parallelo ed ergonomia ispirata alle KX, la KLE 500 promette versatilità e controllo su ogni tipo di terreno, proponendo anche in versione SE con componenti premium a elevare comfort e qualità costruttiva.

Gli altri modelli, presente anche Bimota con la Tesi H2 TERA

Al Motor Bike Expo ci sarà anche la Kawasaki Z900RS SE 2026, evoluzione della Retro Sport ispirata alla Z1, che combina linee classiche e tecnologie moderne come Ride-by-Wire, cruise control, piattaforma inerziale IMU con KCMF, quickshifter KQS e scarico a megafono, il tutto esalato dai nuovi colori del model year 2026. Lo stand della Casa giapponese allestito a Verona ospiterà anche le altre novità attese per il 2026, tra cui Ninja ZX-10RR, Z650S e Z1100 SE. A completare il quadro ci sarà anche Bimota, brand del gruppo Kawasaki, che al Motor Bike Expo porterà la Tesi H2 TERA, la crossover che si fa apprezzare la distintiva combinazione tra soluzione tecniche e ingegneristiche.