Kappa KV57 e KV58: i due nuovi caschi demi-jet per la guida in città [FOTO]

Kappa presenta due new entry nella gamma di caschi dedicati al segmento urban. Si tratta dei caschi demi-jet KV57 e KV58, entrambi caratterizzati da un’estetica a tinta unita e omologati ECE 22.06, pensati per chi utilizza le due ruote ogni giorno in città e desidera un casco che capace di combinare tecnica, stile e personalità.

Tanti colori disponibili

Entrambi i modelli propongono un’ampia e variegata gamma colori, di cui ogni variante è a sua volta arricchita da una finitura lucida, opaca, metallizzata o un mix di due di queste per un effetto ancora più originale.

In particolare, il KV58 propone ben 10 versioni monocromatiche, con tinte sia vivaci che neutre. Il KV57, invece, presenta 4 proposte: tre classiche sui toni del bianco, grigio e nero e una in bordeaux metallizzato.

Dotazione e prezzi

Dal punto di vista tecnico, i due modelli offrono in dotazione: un efficace sistema di ventilazione, composto da due prese d’aria superiori e un estrattore; chiusura con pratico cinturino micrometrico, doppia calotta per una calzata più corretta e confortevole, interni anallergici, removibili e lavabili e visierino fumè. Inoltre il KV57 aggiunge all’equipaggiamento una visiera trasparente antigraffio.

I prezzi dei due nuovi caschi di Kappa, entrambi disponibili con taglie da XS a XL, sono di 95 € per il KV57 e di 79 € per il KV58.