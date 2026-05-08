Italjet Roadster 400 Founders Edition sold out in appena 46 minuti

Difficile immaginare un accoglienza più entusiasmante per il nuovo Italjet Roadster 400 che, dopo esser stato svelato in anteprima a EICMA 2025, ha fatto il suo esordio sul mercato con la serie speciale di lancio chiamata “Founders Edition”, composta da 777 esemplari numerati, che ha fatto registrare il tutto esaurito in meno di un’ora. Come fatto sapere della Casa bolognese, dopo aver aperto i preordini sul sito Italjet, nella mattinata del 4 maggio 2026, sono bastati appena 46 minuti affinché tutti i 777 Roadster 400 Founders Edition venissero prenotati.

Ordini arrivati da tutto il mondo

Un incredibile successo del nuovo scooter in versione speciale che conferma il forte appeal di un modello che rispecchia la filosofia anticonformista della Casa bolognese, riconosciuta ad ogni latitudine come si evince dalla distribuzione geografica degli ordini raccolti da Italjet. Capace di attrarre appassionati di tutto il mondo accomunati dalla ricerca di esclusività design e contenuti tecnici distintivi, il Roadster 400 Founders Edition ha registrato prenotazioni provenienti in quota maggiore dalle Filippine (18%), seguite da Germania (16%); Italia, Regno Unito ed Emirati Arabi (15%), e infine Giappone (10%). Per gli interessati che non sono riusciti ad effettuare il preordine in tempo, Italjet spiega che c’è ancora la possibilità di inserirsi nella lista d’attesa, che conta già mille iscrizioni.

Uno scooter da collezione con caratteristiche tecniche raffinate

Lo scooter Italjet Roadster 400 Founders Edition è spinto da un motore monocilindrico da 400 cc a 4 valvole con raffreddamento a liquido, capace di erogare 41,5 CV a 7.500 giri/min e una coppia massima di 41,2 Nm a 6.000 giri/min, abbinato a un cambio CVT automatico. Il telaio a traliccio in acciaio tubolare ospita un sofisticato impianto sospensivo firmato Öhlins su entrambi gli assi, mentre la frenata è affidata a un sistema Brembo con doppio disco anteriore da 280 mm e ABS di serie.

A completare il carattere sportivo di questo scooter in edizione limitata contribuisce il doppio scarico Akrapovic. Il peso contenuto in 151 kg a secco, la dotazione di serie con display TFT, illuminazione full LED con DRL, controllo della trazione e omologazione Euro 5+ ne fanno un mezzo completo e raffinata. Sul Roadster 400 Founders Edition, che ha un prezzo di 9.990 euro e che sarà consegnato ai clienti a partire da ottobre 2026, Italjet prevede la garanzia di 24 mesi a chilometraggio illimitato, con intervalli di manutenzione ogni 15.000 km o 12 mesi.

Le parole del CEO Tartarini

Commentando l’istantaneo sold out fatto registrato dallo scooter in versione speciale, Massimo Tartarini, presidente e CEO di Italjet, ha affermato: “Vedere il Roadster 400 Founders Edition andare sold out in meno di un’ora ha superato ogni nostra aspettativa. Abbiamo dato vita a uno scooter che vanta un’identità unica e un carattere esclusivo, e la risposta del mercato è stata immediata e travolgente. Un grazie sincero, da me e dal team Italjet, a tutte le 777 persone che hanno scelto di entrare a far parte della straordinaria storia del Roadster 400: un modello destinato a diventare una nuova icona della nostra azienda”.