Interphone U-COM 8R: La semplicità del Mesh nel casco [LA PROVA]

Vi ho già raccontato in passato di come il marchio del Gruppo Cellularline si distingua per la cura dei dettagli e dei materiali, partendo sin dalla fase di progettazione. Questa volta ho l’occasione di provare l’Interphone U-COM 8R. Un vero compagno di viaggio per chi non vuole rinunciare a restare connesso anche durante la guida. Anche se, a dire il vero, quando sono in sella per svago, preferisco a volte disconnettermi da tutto il resto, amando quella “bolla” di solitudine non appena indosso il casco; ma questo è un altro discorso.

UNBOXING E PRIMI PASSI: L’ELEGANZA DEL CARTONE

Appena prendi in mano la scatola, ti accorgi subito che qui non si scherza. Il packaging è un elegante nero opaco, molto professionale, ma la vera sorpresa è all’interno: Interphone ha scelto una filosofia eco-friendly, eliminando quasi totalmente la plastica a favore di bustine in carta. È tutto distribuito con un ordine millimetrico, ogni componente è protetto come se fosse un gioiello. L’unità principale si presenta con un aspetto dinamico e minimalista e un peso piuma di circa 50 grammi. In dotazione trovi tutto il necessario: attacchi a clip e adesivi 3M, microfoni specifici sia per integrali che per modulari o jet, e gli altoparlanti HD da 40mm che promettono un’esperienza sonora di alto livello.

IL MONTAGGIO: SEMPLICITÀ E QUALCHE PICCOLA SFIDA

Installare l’U-COM 8R è un’operazione che richiede pochi minuti se avete un minimo di manualità. I cavi hanno lunghezze studiate per adattarsi alla stragrande maggioranza dei caschi in commercio. Io l’ho montato sul casco della Caberg Drift EVO II e devo dire che la predisposizione del microfono combaciava perfettamente con le misure standard di Interphone. C’è un piccolo appunto da fare sull’innesto a slitta della centralina sul quale avrei preferito un feedback più solido nell’aggancio. Un altro dettaglio migliorabile è il collegamento dei cavi direttamente sulla centralina anziché sulla base. Nel caso in cui si volesse staccare l’interfono per caricarlo, ci si ritroverebbe con i cavi che penzolano dal casco.

LA PROVA: SETTIMANE IN SELLA SEMPRE CONNESSI

Una volta acceso (l’avvio è fulmineo), l’abbinamento Bluetooth con lo smartphone è istantaneo. Anche se potete usarlo subito così, vi consiglio caldamente di scaricare l’app dedicata per gestire le impostazioni con un’interfaccia grafica chiara e veloce. Ho utilizzato l’U-COM 8R per diverse settimane e la prima cosa che mi ha colpito è la durata della batteria. Interphone dichiara 18 ore e dopo tre settimane di utilizzo normale per chiamate, non l’ho ancora dovuto ricaricare. Se proprio si rimane a secco, la ricarica rapida salva, in soli 30 minuti si recuperano circa 3 ore e mezza di autonomia. L’interazione durante la guida è studiata bene. I cinque tasti fisici sono grandi e si trovano facilmente anche indossando i guanti invernali. Certo, bisogna fare un po’ di memoria per cambiare traccia o chiudere una chiamata serve una pressione prolungata di un paio di secondi, una scelta fatta per non moltiplicare i pulsanti e mantenere l’unità compatta.

Ma il vero cuore pulsante è la tecnologia Mesh 2.0 (o 3.0 secondo le ultime specifiche di aggiornamento). Se si viaggia in gruppo, basta un click per connettersi fino a 24 rider con un raggio d’azione che arriva a 1,6 km. La connessione è stabile, non “cade” mai e ogni interfono funge da ripetitore, estendendo la rete per tutto il gruppo. Durante le mie chiamate, la voce è sempre risultata chiara; solo raramente ho avvertito un effetto metallico, ma imputabile immagino più alla copertura di rete del telefono che all’hardware dell’interfono. Gli altoparlanti da 40mm HD con bass boost si sentono bene. Anche a velocità autostradali, il suono rimane corposo e i bassi sono presenti, permettendoti di godere della musica senza quel fastidioso effetto gracchiante tipico dei modelli economici. In più, l’impermeabilità IP67 ha permesso di affrontare un paio di acquazzoni non previsti durante il mio itinerario.

PREZZO E CONCLUSIONI

Il prezzo di listino è di 249 € per la confezione singola e 449 € per la coppia. Siamo in una fascia di mercato alta, ma giustificata dalle prestazioni e dalla stabilità della tecnologia Mesh. Se si cerca un prodotto che “funzioni e basta”, senza dover lottare con accoppiamenti Bluetooth che saltano ogni volta che un amico si allontana di dieci metri, questo è un buon investimento. L’U-COM 8R non sarà ancora l’interfono perfetto ma la semplicità d’uso, la durata della batteria e l’affidabilità della connessione lo rendono uno dei migliori interfoni da me provati.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tecnologia Mesh 3.0 (Bluetooth® 5.2 solo per smartphone/GPS/TFT)

Comunicazione Mesh in gruppo fino a 24 interfoni

Durata batteria 18h

Ricarica completa in 2.5h

Compatibilità estesa con tutti i sistemi Sena, tft e gps presenti sul mercato

Collegamento tra interfoni fino a 1.6km

Impermeabilità IP 67

CONTENUTO PACK:

Clip adesiva per montaggio sul casco

Staffa di montaggio a clip

Speaker da 40mm HD

Microfono boom (caschi jet e modulari)

Microfono adesivo (caschi integrali)

Cavo usb type C per dati e ricarica