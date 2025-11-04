Interphone presenta ERA 1X a EICMA 2025: nasce una nuova era nella comunicazione su due ruote
ERA 1X integra Mesh 3.0 e Bluetooth 5.3, garantendo comunicazioni stabili e compatibilità universale
Interphone, business unit del Gruppo Cellularline specializzata nelle soluzioni per motociclisti, debutta a EICMA 2025 con ERA 1X, l’interfono premium che ridefinisce design e tecnologia nel mondo delle due ruote. Lanciato in anteprima a Rho Fiera Milano, il nuovo ERA 1X Mesh & Bluetooth rappresenta un salto generazionale per estetica, performance e connettività.
EICMA 2025: Interphone presenta in anteprima il nuovo ERA 1X
Compatto, raffinato e dotato di audio Harman Kardon, ERA 1X integra Mesh 3.0 e Bluetooth 5.3, garantendo comunicazioni stabili e compatibilità universale. Il dispositivo introduce inoltre un sistema di intelligenza artificiale per la cancellazione del rumore e la gestione audio multitasking. Il design, curato in ogni dettaglio, è completamente personalizzabile: cover intercambiabili, finiture texturizzate e illuminazione LED dinamica trasformano l’interfono in un accessorio unico e distintivo.
Pensato per i motociclisti più esigenti, il nuovo ERA 1X assicura fino a 5 ore e mezza di conversazione con soli 20 minuti di ricarica rapida. Accanto al protagonista assoluto, Interphone presenta anche la gamma Quiklox, supporti e accessori per smartphone su moto e bici, e il Beeline Moto II, il navigatore compatto con schermo antiriflesso e design minimalista.
In evidenza anche la collaborazione con Telepass per la distribuzione del nuovo Telepass Grab & Go, dispositivo NFC senza abbonamento, acquistabile a scaffale e pensato per chi viaggia in moto in modo occasionale. Con queste novità, Interphone consolida la propria leadership nel segmento premium, unendo design italiano, innovazione tecnologica e sicurezza. A EICMA 2025, il marchio si conferma punto di riferimento nella connettività su due ruote.
