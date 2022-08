Incidenti: varie vittime sulle strade nel fine settimana compreso Ferragosto, 40 decessi tra i quali 12 motociclisti

Diverse persone hanno perso la vita sulle strade anche nel fine settimana appena trascorso, includendo il giorno di Ferragosto. Resta grave il bilancio delle vittime, dopo le 36 accertate nel primo fine settimana di agosto. Secondo i dati riportati dall’Osservatorio ASAPS sul portale che si occupa di sicurezza stradale, nell’ultimo fine settimana compreso il giorno di Ferragosto, come detto, sulle strade sono morte 40 persone e tra queste 12 motociclisti.

Un numero elevato

Tra le quaranta vittime accertate, diverse erano giovanissime. Ben 18 avevano meno di 35 anni di età, ricordando anche la bambina travolta dalla vettura del padre durante una manovra, di cui si è parlato sulle cronache nazionali, oltre ad altre giovani vittime di 12, 15 e 17 anni.

Il prospetto riguarda diverse regioni del Paese e in particolare la Lombardia e la Sicilia, dove si sono registrate più vittime: sei in entrambe.

Durante i fine settimana, dallo scorso aprile del 2022, sono stati riscontrati oltre i 30-35 decessi in ogni occasione, con dati alle volte superiori anche alle 40 vittime. Dati preoccupanti che meritano una riflessione approfondita, ricordando a ogni automobilista, motociclista e utente della strada di rispettare sempre le regole e i limiti, moderare la velocità e mantenere la giusta distanza di sicurezza.

Riepilogando l’ultimo triste bilancio, sulle strade sono morti 20 automobilisti, 12 motociclisti, tre pedoni, due autisti di autocarri, quindi un conducente di un furgone, un ciclista e una persona su un monopattino.

Immagine di repertorio