Incidente choc in Canada: moto resta appesa al semaforo dopo il violento schianto

Un motociclista che vola in aria con tutta la sua moto e quest’ultima che schizza verso l’alto rimanendo appesa al supporto che regge il semaforo posizionato all’altezza di un incrocio. È la surreale scena che rimane dopo un terrificante incidente stradale che si è verificato qualche giorno fa a Delta, in Canada, dove un’automobilista e un motociclistica si sono scontrati violentemente ad un incrocio.

Lo schianto ad alta velocità

L’impatto tra i due mezzi è stato devastante, con l’uomo in sella alla moto che si è schiantato ad alta velocità contro il faro anteriore destro della vettura. Il violento impatto, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, è avvenuto, come reso noto dal servizio pubblico canadese CBC, intorno alle 15 del 9 maggio all’incrocio al civico 7100 di Scott Road, tra la 72esima Avenue e la 120esima strada, a Delta, cittadina della Columbia Britannica.

The motorcycle crash that ended with the motorcycle on the light post in Delta Surrey B.C. caught on CCTV footage. The rider survived. https://t.co/J9cVrQTqVb — Marc Nixon (@MarcNixon24) May 11, 2026

Ferito gravemente il centauro, illeso il conducente della vettura

Nello scontro tra i due veicoli ad avere la peggio è stato il motociclista che, secondo quanto comunicato dalla polizia canadese intervenuta sul posto, è rimasto ferito in modo grave, ma non in pericolo di vita. Nessuna conseguenza fisica invece per l’uomo che si trovava alla guida dell’auto coinvolta nell’impatto e che è rimasto illeso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco che, dopo aver prestato assistenza alle persone coinvolte nell’incidente, hanno messo in sicurezza la zona, attivandosi successivamente per rimuove la motocicletta rimasta appesa al semaforo.

I testimoni: “Scena da film”

Oltre allo spavento per il terribile impatto, che ha fatto temere il peggio per il centauro volata in aria con la sua moto, alcuni testimoni che hanno assistito alla scena hanno raccontato l’incredulità per quello che avevano davanti ai loro occhi. Avvicinato dai media locali, un passante ha commentato: “Non ho mai visto nulla di simile. Sembrava di essere in un film”.