Horwin partecipa all’8ª edizione di BikeUP, previsti dei test ride

Horwin è nuovamente presente alla manifestazione BikeUP dedicata alle e-bike, al cicloturismo e alla mobilità elettrica leggera. Una rassegna prevista a Bergamo venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 giugno 2022. Gli esemplari Horwin sono visibili in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto nella storica città lombarda.

La presenza di Horwin all’evento

Vent ha iniziato nel 2020 la distribuzione esclusiva per il mercato italiano di esemplari elettrici Horwin, una realtà che sviluppa veicoli elettrici destinati soprattutto ai mercati europei.

La gamma per il 2022 prevede quattro modelli, tre scooter e una moto. Il primo scooter, l’EK1 (L1e), è pensato per una platea giovane data la categoria ed è proposto in quattro colorazioni: azzurro opaco, arancio opaco, nero e bianco. La batteria, da 40 Ah ed estraibile, è ricaricabile in circa 4 ore secondo le indicazioni. Il vano sottosella può ospitare due batterie o una batteria e un casco. Il motore genera una potenza di 2,8 KW ed è possibile raggiungere una velocità massima di 45 km/h. Indicato un prezzo al pubblico di 3.690 euro f.c. Lo scooter EK3 (L3e) è studiato per un uso giornaliero, un modello agile nelle realtà urbane e funzionale anche in percorsi più estesi.

La batteria da 40 Ah può esser estratta ed è ricaricabile in circa 4 ore, secondo le indicazioni. Il vano sottosella può accogliere due batterie o una batteria e un casco, inoltre i colori disponibili variano tra: rosso, bianco, nero opaco e grigio. Il motore esprime una potenza di 6,2 KW proiettando il mezzo sino a 95km/h di velocità. Segnalata una cifra di 4.390 euro f.c. L’altro scooter è lo sportivo SK3 (L3e) con un design diverso da quello dei precedenti EK1 ed EK3. La batteria da 36 Ah è nuova e il vano può comprendere due batterie o una batteria e un casco. Le colorazioni proposte sono tre: nero opaco, oro e blu. Il motore realizzato da Horwin trasmette una potenza di 6,2 KW ed è possibile raggiungere una velocità di 90 km/h. Il prezzo al pubblico segnalato è di 4.350 euro f.c.

Infine la moto Cafè Racer RC6 (L3e). Un esemplare con un look retrò e tecnologica dal punto di vista contenutistico. Un cavo di ricarica consente di collegare il veicolo all’interno del garage e si evidenziano tre colorazioni, potendo optare tra verde, nero e blu. La moto presenta un vano portaoggetti con una presa USB che consente di ricaricare lo smartphone. La batteria da 55Ah non è estraibile e si ricarica al 100% in circa 3 ore, in base alle informazioni. La cifra indicata è 6.390 euro f.c. Tornando all’esposizione, per gli interessati nei tre giorni sono previsti anche test ride degli esemplari EK3 e CR6, come indicato.

Foto: Horwin