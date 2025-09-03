Honda XL750 Transalp conquista il mercato italiano: oltre 2.300 immatricolazioni da inizio anno

La nuova Honda XL750 Transalp, presentata nel 2022 come erede naturale di una delle moto più iconiche della Casa giapponese, ha saputo rapidamente riconquistare il mercato europeo, soprattutto quello italiano. Un apprezzamento per la moderna “Rally-Touring”, progettata per un utilizzo sia stradale che in fuoristrada, e che affonda le sue radici nel DNA della sua antenata anni ’80 confermato dai numeri fatti registrare sul mercato.

Oltre 2.300 immatricolazioni da inizio anno

A poco più di due anni dal suo ritorno sul mercato italiano, la Honda XLU750 Transalp si conferma protagonista assoluta nel segmento “mid on-off” facendo registrare a fine agosto 2025 ben 2.321 unità immatricolate nel corso dei primi otto mesi dell’anno, con una crescita del 13,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un incremento che conferma l’interesse costante e crescente dei motociclisti italiani verso un modello che ha beneficiato di un importante aggiornamento stilistico per il model year 2025 e che è stato rivisto e migliorato anche sul fronte delle ciclistica e dell’equipaggiamento di bordo.

La moto sotto i 1.000 cc più venduta in Italia

Il successo della Transalp è ulteriormente testimoniato dal fatto di essere la moto sotto i 1.000 cc più venduta in Italia e con un netto distacco (652 unità) sulle dirette rivali con il cerchio da 21 pollici. Una performance commerciale che consolida gli ottimi numeri fatti registrare sin dall’immediato ritorno sul mercato avvenuto nel 2023, con la XL750 che ha subito scalato posizioni nelle classifiche di vendita, chiudendo il 2024 con poco meno di 2.800 immatricolazioni, dato che punta ad essere ampiamento superato quest’anno secondo le stime sulle proiezioni dei numeri del periodo gennaio-agosto.

Armuzzi: “Conferma che la direzione è quella giusta”

I numeri fatti registrare dalla Honda XL759 Transalp fanno felice il General Manager William Armuzzi che commenta: “La risposta del mercato italiano alla XL750 Transalp è per noi motivo di grande soddisfazione. Questo modello rappresenta un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione, capace di parlare al cuore di chi ha amato la Transalp storica, ma anche di conquistare una nuova generazione di motociclisti. I risultati ottenuti nei primi otto mesi del 2025 confermano che la direzione intrapresa è quella giusta: la Transalp continua a rappresentare l’essenza dello spirito adventure di Honda, con un mix vincente di prestazioni, stile e affidabilità”.