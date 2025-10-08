Honda NT110 2026: nuova colorazione per la tourer che domina il mercato europeo [FOTO]

La Honda NT1100, l’apprezzata tourer della Casa giapponese capace di conquistare il mercato europeo, rinnova la gamma con l’introduzione di una nuova colorazione che incrementa l’attrattività di una moto divenuta una best-seller in pochissimo tempo. Lanciata sul mercato nel 2022, la NT1100 unisce le qualità classiche di una toruer con l’attitudine dinamica di una crossover.

Più di 5.000 esemplari venduti in Europa nel 2025

Capace di combinare prestazioni coinvolgenti, ciclistica equilibrata, comfort sulle lunghe distanze e moderna dotazione tecnologica, la Honda NT1100 ha scalato le classifiche di vendita piazzandosi al primo posto nel segmento touring nel 2023. Dal lancio, la Honda NT1100 ha registrato oltre 20.000 unità vendute in Europa, di cui più di 5.000 solo nel 2025, che rappresentano quasi la metà di tutte le moto del segmento vendute nel Vecchio Continente dal suo lancio ad oggi.

Le novità del model year 2025

Con il model year 2025 la Honda NT1100 ha subito un profondo restyling che ha coinvolto design, prestazioni e dinamica di guida. Sulla moto giapponese sono stati introdotti il nuovo gruppo ottico anteriore con fari a LED e luci DRL che integrano gli indicatori di direzione, il meccanismo del parabrezza regolabile migliorato, un incremento del 7% della coppia erogata dal motore bicilindrico di 1.084 cc e le sospensioni Showa EERA gestita dalla piattaforma inerziale a 6 assi. In termini di dotazione la Honda NT1100 dispone di serie di strumentazione con display TFT touch a colori da 6,5 pollici con connettività Apple CarPlay e Android Auto, cruise control, manopole riscaldabili, prese di ricarica USB e da 12V, indicatori a disattivazione automatica, sistema di segnalazione della frenata d’emergenza e cavalletto centrale.

Nuovo colore Iridium Gray Metallic

Per il 2026 la Honda NT1100 rinnova la gamma per il mercato italiano introducendo il nuovo colore Iridium Gray Metallic, disponibile anche per la versione della Honda NT1100 con cambio DCT e sospensioni elettroniche, con quest’ultima che propone anche le colorazioni Mat Warm Ash Metallic e Pearl Hawkseye Blue.