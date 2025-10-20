Honda CMX1100 Rebel 2026: l’evoluzione della famiglia di big custom giapponesi [FOTO]

La Honda CMX1100 Rebel si presenta sul mercato italiano con il model year 2026 che introduce nella gamma alcune novità estetiche, confermando le caratteristiche meccaniche della big custom giapponese. La nuova Honda CMX1100 Rebel, che in tutte le tre versioni disponibili, ovvero base, T (Touring) ed S.E., si propone esclusivamente con cambio doppia frizione DCT, introduce la nuova opzione cromatica Beta Silver Metallic per la versione standard, mentre rimangono confermate le colorazioni in gamma della versione T, proposta in Iridium Gray Metallic, e della versione S.E., disponibile in Mat Ballistic Black Metallic con cerchi color bronzo.

Motore da 1.084 cc salito a 88,4 CV e omologato Euro 5+

Dopo il lancio del 2021, la Honda CMX1100 Rebel ha ampliato la gamma con l’arrivo della versione T nel 2023 e della versione S.E. nel 2025, proponendo un terzetto capace di unire stile, versatilità e prestazioni. Le tre moto di Honda sono spinte dal motore bicilindrico parallelo di 1.084 cc che è cresciuto in potenza, arrivando a 88,4 CV, erogando un picco di coppia di 98 Nm, e con omologazione Euro 5+. Al rivisto propulsore è affiancato il cambio a doppio frizione DCT che è stato aggiornato per migliorarne funzionamento e fluidità alle basse velocità. Oltre agli aspetti meccanici, anche il comfort e l’elettronica sono stati migliorati con una posizione di guida più rilassata e confortevole ed una strumentazione TFT a colori da 5 pollici dotata di connettività per smartphone Honda RoadSync e prese di ricarica USB-C.

Elettronica al completo

Le nuova famiglia Honda CMX1100 Rebel conferma l’illuminazione full LED, così come il comando del gas Throttle By Wire con 3 Riding Mode predefiniti e 2 modalità User per personalizzare i parametri di guida. Sulle moto di Honda troviamo anche l’avanzato pacchetto elettronico che comprende il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control) su tre livelli, con controllo anti-impennata integrato e cruise control di serie. A livello di ciclistica, la Honda CMX1100 Rebel conferma la forcella a cartuccia da 43 mm, ammortizzatori con serbatoio separato (piggyback) e pinza freno anteriore a quattro pistoncini ad attacco radiale.