Honda CL500 2025: la moderna scrambler che unisce tradizione e innovazione

La Honda CL500 si rinnova per il 2025, mantenendo viva la tradizione delle mitiche scrambler che hanno fatto la storia del marchio negli anni ’60 e ’70. Questa moderna interpretazione del concetto di moto tuttofare conferma la sua vocazione di compagna ideale per la giungla urbana, senza disdegnare qualche escursione fuori dall’asfalto.

Il cuore pulsante rimane invariato, con l’unica novità dell’adeguamento alla normativa Euro 5+, raggiunto attraverso una raffinata calibrazione della centralina elettronica e l’implementazione di un nuovo sensore dell’ossigeno. Le novità più significative riguardano invece il comfort e l’estetica.

Gli ingegneri Honda hanno ridisegnato l’ergonomia intervenendo su due fronti chiave: una nuova posizione delle pedane e un’innovativa imbottitura della sella in schiuma di uretano. Questi accorgimenti migliorano sensibilmente il comfort del pilota, preservando al contempo l’agilità caratteristica del modello. La sagomatura dei fianchi è stata studiata per garantire un controllo ottimale durante la guida in posizione eretta, tipica dei percorsi fuoristrada.

Sul fronte della strumentazione, il display LCD si rinnova con una retroilluminazione negativa perfezionata, che assicura un’eccellente leggibilità anche sotto la luce solare diretta. La palette cromatica si arricchisce con l’introduzione di due nuove tinte: un vivace Yellow e un elegante Brown, portando a quattro le opzioni disponibili.

Per personalizzare la propria CL500, Honda propone tre pacchetti di accessori:

L’Adventure Pack esalta l’anima fuoristradistica con pedane rally, una sella alta dalla superficie piatta, adesivi per le ruote e protezioni per il serbatoio.

Lo Style Pack punta sull’estetica con un kit completo di componenti in nero: carenatura del faro, cover per l’ammortizzatore posteriore, fianchetti con grafiche dedicate, paramani e un caratteristico parafango anteriore rialzato.

Il Travel Pack è pensato per i viaggiatori e include borse laterali morbide, manopole riscaldate, una pratica presa 12V e una leva freno regolabile.

La nuova CL500 2025 si conferma così una moderna scrambler che unisce il fascino retrò alla praticità quotidiana, offrendo un’esperienza di guida versatile sia in città che nelle escursioni fuoriporta. Un omaggio contemporaneo alle leggendarie CL che hanno fatto sognare i motociclisti di mezzo secolo fa.