Hero MotoCorp a EICMA 2024 con tre nuove moto e lo scooter elettrico VIDA Z [FOTO]

Il produttore indiano di moto e scooter Hero MotoCorp ha scelto EICMA 2024, aperto al pubblico dal 7 al 10 novembre, per presentare in anteprima una gamma di tre nuove moto e uno scooter elettrico. L’azienda ha anche annunciato i suoi piani per entrare in diversi mercati di Europa e Regno Unito entro la seconda metà del 2025.

Le tre nuove moto

Le tre nuove moto della gamma Hero MotoCorp svelate a EICMA 2024 sono Xpulse 210, Xtreme 250R e Karizma XMR 250, ognuna con delle caratteristiche specifiche.

La Xpulse 210, sviluppata con il contributo del campion del mondo FIM Ross Branch, si presenta con un design minimalista e una vocazione da moto per l’avventura. La Xtreme 250R è una moto stradale dal DNA sportivo espresso tramite il design aggressivo e le prestazioni di alto livello. A completare il terzetto c’è la Karizma XMR 250, un moto top di gamma per performance e stile tanto in strada quanto in pista, con design sportivo con alette ispirate alle corse e manubrio clip-on regolabile in altezza per il massimo comfort del motociclista.

Lo scooter elettrico VIDA Z

Insieme alla tre moto, Hero MotoCorp presenta anche il nuovo scooter elettrico VIDA Z, un veicolo globale dalla silhouette distintiva, con architettura modulare che ospita una batteria da 2,2 a 4,4 kWh di capacità, che punta a farsi spazio nel settore della mobilità urbana a due ruote.

Proprio lo scooter elettrico VIDA Z segnerà l’ingresso, l’anno prossimo, di Hero MotorCorp nei mercati di Europa e Regno Unito. I modelli della Casa indiana arriveranno anche in Italia attraverso il distributore Pelpi International S.r.l.