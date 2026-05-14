Grande successo per il Suzuki Tester Day Experience 2026 al Cremona Circuit

La prima edizione del “Suzuki Tester Day Experience” è stato un grande successo, con circa 2.000 appassionati Suzukisti che sabato 9 maggio si sono ritrovati presso il Cremona Circuit “Angelo Bergamonti”, uno dei principali tracciati italiani nonché sede del Campionato Mondiale Superbike. Sulla pista cremonese è andata in scena una giornata all’insegna della passione per i motori, a due e a quattro ruote, con turni in pista, turni nel kartodromo e prove su strada.

Prove con le moto GSX-R1000R e DR-Z4SM e con l’auto Swfit Sport

Tutte le attività organizzate da Suzuki per il Tester Day Experience hanno fatto registrare il tutto esaurito, a partire dai turni in pista dedicati alla nuova GSX-R1000R e alle altre moto della gamma della Casa giapponese, così come i turni al volante della Suzuki Swift Sport, che hanno permesso ai partecipanti di vivere un’esperienza di guida dinamica e adrenalinica in totale sicurezza. L’affluenza di pubblico è stata da sold out anche nel kartodromo, dove i partecipanti hanno girato in sella alla DR-Z4SM.

Grande parata in pista

Uno dei momenti più significativi a livello simbolico è stata la mega-parata in pista, aperta a tutti i possessori di moto, scooter Suzuki e Swift Sport, che ha visto la partecipazione di oltre 300 tra Suzuki Swift e veicoli a due ruote, tra moto e scooter, della Casa di Hamamatsu. Si è trattato di un momento che ha rafforzato il senso di appartenenza e la coesione della community Suzuki.

Oltre alla grande partecipazione che c’è stata anche per i test drive della Suzuki eVitara effettuati nel corso della giornata, si è registrato il sold out anche nell’area Skid Car dove, con quasi 100 prove effettuate, i partecipanti hanno potuto sperimentare condizioni di scarsa aderenza in totale sicurezza, sotto la supervisione di un pilota d’eccezione, il campione del mondo rally, Gigi Pirollo.

Club Suzuki e modelli storici

Il Suzuki Tester Day Experience è stata anche occasione di incontro e aggregazione per i club e le communities Suzuki, con otto club che hanno preso parte alla giornata: Amici del V-Strom, Burgman Italia, Hayabusa Italia No Limits, GSX-S Community Italia, SV-Italia, Hayabusa Team Italia, IOCI – Intruder Owners Club Italy e Portale 8. Il programma della giornata targato Suzuki è stato completato dalla presenza dell’associazione Tempi Bei Tempi, che ha portato a Cremona alcuni modelli storici del brand che hanno contribuito a raccontare l’evoluzione di Suzuki nel tempo.