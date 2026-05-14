Xiaomi Electric Scooter 6 Series: arrivano in Italia i nuovi monopattini con prezzi da 329 euro

Xiaomi annuncia il lancio sul mercato italiano della gamma Electric Scooter 6 che prevede cinque monopattini elettrici pensati per offrire una guida fluida e confortevole per la mobilità urbana, capace di unire praticità quotidiana e sicurezza negli spostamenti in città. I cinque modelli della Xiaomi Electric Scooter 6 Series, ognuno dei quali si adatta a specifiche necessità, si compone dei seguenti monopattini, partendo dal più alto in gamma: Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra, Xiaomi Electric Scooter 6 Max, Xiaomi Electric Scooter 6 Pro, Xiaomi Electric Scooter 6 e Xiaomi Electric Scooter 6 Lite.

Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra

Al vertice della serie c’è Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra, il modello più avanzata della gamma. Grazie a un potenza di picco di 1200 W con modalità Boost, questo monopattino offre accelerazioni rapide e la capacità di affrontare senza difficoltà rampe e pendenze. I pneumatici all-terrain da 12 pollici e la sospensione a doppio braccio oscillante assicurano comfort e stabilità anche su superfici irregolari. La versione Ultra dell’Electric Scooter 6 di Xiaomi ha un’autonomia dichiarata che arriva fino a 75 km, mentre la ricarica rapida consente di recuperare circa 30 km in un’ora. Il monopattino è inoltre dotato di sistemi di sicurezza avanzati come freni a disco, E-ABS, controllo di trazione TCS e resistenza all’acqua IPX6. Oltre a disporre di manubri curvi ergonomici e pedana allargata che incrementano comfort e usabilità del conducente, il mezzo è dotato di display TFT a colori da 3 pollici e connettività intelligente tramite l’app Xiaomi Home e l’integrazione con Apple Find My.

Xiaomi Electric Scooter 6 Max

Per chi cerca equilibrio tra prestazione e comodità di guida sulle lunghe distanze, c’è Xiaomi Electric Scooter 6 Max, monopattino equipaggiato da un motore da 1110 W e con autonomia massima fino a 70 km. Il punto di forza del modello Max sta nell’avanzato sistema di sospensioni a corsa estesa da 45 mm, con molla anteriore a forcella e doppie molle posteriori, studiato per migliorare stabilità e sicurezza sui percorsi urbani più sconnessi.

Xiaomi Electric Scooter 6 Pro

Scendendo nella gamma troviamo il modello Pro che punta su tecnologia e sicurezza, con una potenza di picco di 1000 W, autonomia di 70 km e la capacità di affrontare pendenze fino al 22%. Questo monopattino monta pneumatici all-terrain da 12 pollici, sistema di sospensione anteriore e posteriore ed avanzato sistema di controllo della trazione (TCS) che migliora la stabilità su strade bagnate o a bassa aderenza. Xiaomi Electric Scooter 6 Maggiormente orientato all’utilizzo quotidiano in città è Xiaomi Electric Scooter 6, dotato di motore da 800 W, un’autonomia fino a 45 km e la capacità di superare pendenze del 18%. Si tratta di un monopattino che unisce prestazioni e design, dotato inoltre di doppio sistema di ammortizzazione, pneumatici tubeless da 12 pollici e doppio impianto frenante (freno a tamburo e E-ABS), proponendosi come soluzione ideale per muoversi in città. Xiaomi Electric Scooter 6 Lite A completare la gamma c’è Xiaoni Electric Scooter 6 Lite, monopattino che punta su agilità, leggerezza e praticità, equipaggiato da un motore da 500 W di potenza massima per affrontare pendenze fino al 15% e garantendo un’autonomia di 25 km più che sufficiente a coprire gli spostamenti quotidiani. Il modello Lite è dotato di sospensione anteriore a doppia molla, pneumatici da 10 pollici e resistenza all’acqua IPX4. Prezzi e disponibilità Tutti e cinque i nuovi monopattini di Xiaomi sono disponibili in Italia esclusivamente sul sito mi.com ai seguenti prezzi: Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra 849,99 €; Xiaomi Electric Scooter 6 Max 679,99 €; Xiaomi Electric Scooter 6 Pro 549,99 €; Xiaomi Electric Scooter 6 399,99 €, Xiaomi Electric Scooter 6 Lite 329,99 €. Inoltre, con l’acquisto di uno dei monopattini della nuova serie Xiaomi propone alcuni accessori a prezzo scontato: Xiaomi Riding Helmet a 19,99 €, invece di 39,99€; Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 a 29,99 €, invece di 49,99 €; e Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 Pro a 39,99 €, invece di 69,99 €.