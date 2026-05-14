Xiaomi Electric Scooter 6 Series: arrivano in Italia i nuovi monopattini con prezzi da 329 euro
Cinque modelli per stili ed esigenze diverse nell'affrontare la mobilità urbana
Xiaomi annuncia il lancio sul mercato italiano della gamma Electric Scooter 6 che prevede cinque monopattini elettrici pensati per offrire una guida fluida e confortevole per la mobilità urbana, capace di unire praticità quotidiana e sicurezza negli spostamenti in città. I cinque modelli della Xiaomi Electric Scooter 6 Series, ognuno dei quali si adatta a specifiche necessità, si compone dei seguenti monopattini, partendo dal più alto in gamma: Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra, Xiaomi Electric Scooter 6 Max, Xiaomi Electric Scooter 6 Pro, Xiaomi Electric Scooter 6 e Xiaomi Electric Scooter 6 Lite.
Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra
Al vertice della serie c’è Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra, il modello più avanzata della gamma. Grazie a un potenza di picco di 1200 W con modalità Boost, questo monopattino offre accelerazioni rapide e la capacità di affrontare senza difficoltà rampe e pendenze. I pneumatici all-terrain da 12 pollici e la sospensione a doppio braccio oscillante assicurano comfort e stabilità anche su superfici irregolari. La versione Ultra dell’Electric Scooter 6 di Xiaomi ha un’autonomia dichiarata che arriva fino a 75 km, mentre la ricarica rapida consente di recuperare circa 30 km in un’ora. Il monopattino è inoltre dotato di sistemi di sicurezza avanzati come freni a disco, E-ABS, controllo di trazione TCS e resistenza all’acqua IPX6. Oltre a disporre di manubri curvi ergonomici e pedana allargata che incrementano comfort e usabilità del conducente, il mezzo è dotato di display TFT a colori da 3 pollici e connettività intelligente tramite l’app Xiaomi Home e l’integrazione con Apple Find My.
Xiaomi Electric Scooter 6 Max
Per chi cerca equilibrio tra prestazione e comodità di guida sulle lunghe distanze, c’è Xiaomi Electric Scooter 6 Max, monopattino equipaggiato da un motore da 1110 W e con autonomia massima fino a 70 km. Il punto di forza del modello Max sta nell’avanzato sistema di sospensioni a corsa estesa da 45 mm, con molla anteriore a forcella e doppie molle posteriori, studiato per migliorare stabilità e sicurezza sui percorsi urbani più sconnessi.
Xiaomi Electric Scooter 6 Pro
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