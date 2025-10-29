Giacca Vanucci VSJ-7: comfort, sicurezza e stile per i motociclisti [FOTO]

di Gaetano Scavuzzo 29 Ottobre, 2025

Foto Giacca Vanucci VSJ-7

La gamma di prodotti di abbigliamento tecnico dedicato ai motociclisti di Vanucci, marchio esclusivo di Louis Moto, si arricchisce della nuova giacca VSJ-7. Capo in grado di coniugare comfort e look sportivo, la giacca Vanucci VSJ-7 è realizzata con la nota membrana Sympatex, impermeabile e traspirante, abbinata ad una fodera termica rimovibile. Tale combinazione permette al motociclistica di beneficiare del comfort climatico ideale nelle giornate più fresche. 

Giacca Vanucci VSJ-7

Comfort e sicurezza al top

Questa nuova giacca di Vanucci è dotata di protettori rimovibili su gomiti e spalle con la possibilità di arricchire (a richiesta) le capacità protettive integrando il paraschiena Xelion o Super Shield. La VSJ-7, che beneficia della certificazione classe AA secondo la norma EN 17092:2020 a ulteriore garanzia dell’elevato livello di sicurezza che fornisce alla guida in moto, promette vestibilità ottimale, elasticità e ampia libertà di movimento per viaggi in sella sicuri e confortevoli. La giacca Vanucci VSJ-7 è disponibile sul sito di Louis Moto al prezzo di 399,99 €. 

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

Foto: Giacca Vanucci VSJ-7

Tags
Leggi altri articoli in Abbigliamento

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Ultime news

Foto

Giacca Vanucci VSJ-7 KTM 450 SMR 2026 - Foto ufficiali Honda Forza 125 e Forza 350 2026 ZXMoto - Teaser EICMA 2025 Triumph Trident 800 - Foto ufficiali Yamaha XSR900 GP 2026 - Foto ufficiali Tutte le foto