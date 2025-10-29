Giacca Vanucci VSJ-7: comfort, sicurezza e stile per i motociclisti [FOTO]

La gamma di prodotti di abbigliamento tecnico dedicato ai motociclisti di Vanucci, marchio esclusivo di Louis Moto, si arricchisce della nuova giacca VSJ-7. Capo in grado di coniugare comfort e look sportivo, la giacca Vanucci VSJ-7 è realizzata con la nota membrana Sympatex, impermeabile e traspirante, abbinata ad una fodera termica rimovibile. Tale combinazione permette al motociclistica di beneficiare del comfort climatico ideale nelle giornate più fresche.

Comfort e sicurezza al top

Questa nuova giacca di Vanucci è dotata di protettori rimovibili su gomiti e spalle con la possibilità di arricchire (a richiesta) le capacità protettive integrando il paraschiena Xelion o Super Shield. La VSJ-7, che beneficia della certificazione classe AA secondo la norma EN 17092:2020 a ulteriore garanzia dell’elevato livello di sicurezza che fornisce alla guida in moto, promette vestibilità ottimale, elasticità e ampia libertà di movimento per viaggi in sella sicuri e confortevoli. La giacca Vanucci VSJ-7 è disponibile sul sito di Louis Moto al prezzo di 399,99 €.