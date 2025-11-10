EICMA 2025: un’edizione da record, con oltre 600.000 visitatori

Si chiusa l’edizione 2025 di EICMA. L’atteso appuntamento milanese delle due ruote si è rivelato, ancora una volta, un grande successo. Il bilancio finale è da record, con oltre 600.000 visitatori e più di 2.000 marchi rappresentati, oltre agli ormai consueti e sempre più numerosi eventi di contorno, alla classica esposizione. L’appuntamento è già rinnovato per l’anno prossimo.

“Abbiamo lavorato molto per accrescere i contenuti, per migliorare l’accesso all’esposizione e l’esperienza di visita – sono le soddisfatte parole di Pietro Meda, il presidente della manifestazione – I numeri importanti e la qualità dei contenuti testimoniano come la manifestazione sia ormai un’esperienza che unisce business, innovazione e passione in modo unico”.

I numeri del 2025

Entrando più nel dettaglio, l’edizione appena conclusa ha visto più di 600.000 presenze complessive tra pubblico, professionisti, operatori del settore e media, oltre 730 espositori provenienti da 50 paesi e più di 2.000 marchi rappresentati. dall’edizione post-Covid del 2021 a oggi sono infatti letteralmente raddoppiati visitatori, espositori e superficie occupata.

Significativo anche il dato 2025 relativo agli operatori B2B: sono stati più di 43.000 i professionisti, provenienti da 167 nazioni, profilati e accreditati con standard di maggior qualità rispetto al passato. Sul fronte della comunicazione, si registra un ulteriore incremento della presenza di giornalisti, media, tecnici e content creator, che superano quota 8.200 con una provenienza da 67 Paesi.

Oltre alla vera e propria esposizione, ci sono stati sempre più eventi collaterali. Il ventesimo anniversario di MotoLive, l’area YUM dedicata a scooter, ciclomotori e quadricicli elettrici ed endotermici, l’area gaming ed oltre 80.000 tatuaggi temporanei applicati alla Tattoo Station. Infine, riscontro positivo per il nuovo piano di mobilità, con parcheggi gratuiti e collegamenti potenziati.

Appuntamento al 2026

Finita ieri l’edizione 2025, è già iniziato il conto alla rovescia per il prossimo capitolo, che si terrà sempre a Fiera Milano Rho dal 3 all’8 novembre 2026.