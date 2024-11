EICMA 2024 | Can-Am Pulse ’73: le FOTO LIVE della nuova naked elettrica

A EICMA 2024 abbiamo visto da vicino la Can-Am Pulse, uno dei due nuovi modelli (l’altro è Origin) di moto elettrica dell’iconico marchio di BRP.

Pensata per una mobilità agile ed efficiente in contesti urbani e non solo, la Can-Am Pulse è spinta da un nuovo motore Rotax E-Power con innovativo sistema di raffreddamento a liquido, che oltre al motore gestisce anche batteria, caricabatterie e inverter, col vantaggio di preservare la durata della batteria nel tempo, ottimizzare l’autonomia e velocizzare i tempi di ricarica (servono 50 minuti per passare dal 20% all’80% di carica con caricatori di Livello 2).

Schermo touch da 10,25 pollici

La Cam-Am Pulse si presenta con le sembianze di una naked agile progettata per muoversi prevalentemente in mezzo al traffico cittadino. La moto, che vanta baricentro basso e altezza da terra contenuta, dispone di un grande display touch da 10,25 pollici con connettività Apple CarPlay. Nell’allestimento vintage “Pulse ’73” si notano alcuni dettagli specifici come le luci a LED, lo spoiler degli indicatori, la vernice e le grafiche distintive.

Fino a 160 km d’autonomia in città

Dotata di sistema di rigenerazione attiva, funzione di retromarcia e sospensioni KYB, la Can-Am Pulse propone quattro modalità di guida: Normal, Sport+, ECO e Rain. Il motore elettrico di questa moto è alimentato da una batteria da 8,9 kWh che garantisce un’autonomia massima, dichiarata dalla Casa, di 160 chilometri in città. La Cam-Am Pulse, così come la Origin, è già ordinabile, con le prime consegne fissate per l’inizio del 2025.