Can-Am torna nel settore motociclistico: presentate le moto elettriche Pulse e Origin [FOTO]

Can-Am, iconico marchio di BRP con una tradizione lunga 80 anni nei veicoli per sport motoristici, ritorna nel settore motociclistico annunciando l’arrivo, previsto per il 2025, di due nuove moto elettriche: Pulse e Origin.

Le due moto Can-Am Pulse e Origin puntano ad offrire una soluzione di mobilità pratica ed efficiente sia in città che sui percorsi più impegnativi. Entrambi i modelli sono equipaggiati con il nuovo motore Rotax E-Power, tecnologia elettrica proprietaria di BRP, che offre una coppia immediata.

Altra caratteristica distintiva delle nuove moto Can-Am è l’innovativo sistema di raffreddamento a liquido, che gestisce batteria, caricabatterie, inverter e motore, preservando lo stato della batteria nel tempo e ottimizzando autonomia e tempi di ricarica. A proposito di ricarica, bastano 50 minuti, utilizzando caricatori di Livello 2 sia a casa che presso le stazioni di ricarica pubbliche, per passare dal 20 all’80% di carica.

Can-Am Pulse 2025

La Can-Am Pulse è stata progettata per affrontare prevalentemente la guida in città. Si tratta di una naked agile pensata per gli spostamenti nel traffico urbano, dotata di display touch da 10,25 pollici che integra Apple CarPlay, oltre che di sistema di rigenerazione attiva, che migliora il controllo e garantisce una decelerazione fluida, restituendo al contempo energia alla batteria.

La Pulse vanta baricentro basso e altezza da terra che offrono una posizione di guida confortevole per massimizzare l’agilità in un contesto urbano. La moto dispone di quattro modalità di guida (Normal, Sport+, ECO e Rain) che consentono di adattarsi a condizioni e necessità differenti, oltre ad essere dotata di sospensioni KYB, con un’escursione di 140 mm sulle forcelle, a garantire stabilità e tenuta di strada. Can-Am propone inoltre l’allestimento opzionale “Pulse ’73“, un tributo al passato motociclistico del marchio e che aggiunge dettagli come luci a LED, spoiler degli indicatori, vernice e grafiche distintive.

Can-Am Origin 2025

La Can-Am Origin è stata creata invece per i viaggi fuori città, con una maggior predisposizione ad affrontare ogni tipo di terreno, grazie a sospensioni potenziate e pneumatici dual-sport (strada/fuoristrada). La moto prevede sei modalità di guida, con i settaggi Off-Road e Off-Road+ in aggiunta ai quattro presenti sulla Pulse. Oltre alle modalità dedicate all’off-road, la Origin vanta un’elevata altezza da terra e sospensioni KYB con un’escursione di 225 mm sull’anteriore e regolabili sul posteriore per affrontare con al meglio la guida in fuoristrada.

Come per la Pulse, anche per la Origin è disponibile l’allestimento opzionale “Origin ’73” che aggiunge luci a LED, parabrezza LinQ, vernice e stemmi distintivi.

Autonomia fino a 160 km per la Pulse e 145 per la Origin

Sia la Can-Am Pulse che la Can-Am Origin sono equipaggiate di serie con una batteria da 8,9 kWh, testata in condizioni estreme, sia nel caldo torrido del deserto che nelle fredde temperature invernali. Questo sistema offre alla Pulse un’autonomia stimata fino a 160 km in città e alla Origin un’autonomia stimata fino a 145 km in città.

Le nuove moto di Can-Am, semplici da guidare e con funzione di retromarcia integrata che facilita le manovre di parcheggio, sono già ordinabili, con le prime consegne previste per l’inizio del 2025.