Ducati: un’ampia gamma di accessori turismo per i viaggi [FOTO]

Un motociclista per mettersi in viaggio ha spesso la necessità di una serie di accessori, per rendere più confortevole il proprio tragitto. Ducati propone un catalogo 2024 con accessori specificatamente pensati per il turismo e per i viaggi, anche più lunghi. Dalle manopole alle borse, dai paramani ai navigatori, passando per i pacchetti dedicati anche al viaggio anche oltre le strade asfaltate.

Per i lunghi viaggi

Per la Diavel V4, è disponibile il pacchetto Touring, con le manopole riscaldabili e il poggiaschiena posteriore ed un set di valigie semirigide laterali dalla capacità di 20 litri ciascuna, estensibili a 24 grazie a una cerniera dedicata che libera una sezione a soffietto. Inoltre, sono fornite le copertine impermeabili, per ripararsi in caso di pioggia, ed anche un nuovo faro posteriore.

La borsa universale posteriore, con una capacità estensibile da 7 a 9 litri, è disponibile per tutte i modelli, mentre la borsa pocket serbatoio (5 o 6 litri) può essere utilizzata per riporre documenti e oggetti personali, o una fotocamera da estrarre rapidamente, con in più una tasca superiore trasparente per lo smartphone e la cuffia antipioggia in dotazione.

Per la Multistrada V2 e V4, sono disponibili le valigie rigide laterali (56,5 L per la V2, 60 L per la V4), le manopole riscaldabili e il cavalletto centrale. Quest’ultimo viene sostituito dal parabrezza fumé più alto di 25mm rispetto a quello di serie nel caso della SuperSport 950. Non mancano le soluzioni dedicate alla navigazione, con il software opzionale Turn-by-Turn. Sullo schermo della moto vengono mostrate le indicazioni di navigazione sotto forma di grandi e visibili frecce e pittogrammi esplicativi, con l’aggiunta di utili informazioni sul traffico.

Per andare off-road

Non mancano, come dicevamo, anche gli accessori per chi vuole andare in off-road, in particolare per i proprietari di Multistrada e DesertX. Per la prima ci sono i pacchetti Enduro, con le griglie di protezione per i radiatori di acqua e olio, le barre paramotore in acciaio e i faretti supplementari a LED. Il pacchetto Touring, invece, prevede cavalletto centrale, manopole riscaldabili, valigie laterali in alluminio da 76 litri e relativi telaietti di supporto in acciaio inox.

Per quanto riguarda la DesertX, invece, è disponibile il pacchetto Rally con griglia protettiva per il faro anteriore, gli adesivi protettivi e soprattutto il serbatoio ausiliario posteriore da 8 litri, oppure quello off-road con griglia di protezione per il radiatore dell’acqua, la piastra paramotore in alluminio, i paramani maggiorati, il paramotore in tubi d’acciaio e un’ulteriore protezione dedicata alla pompa dell’acqua. Infine, c’è il pacchetto Touring con cavalletto centrale, manopole riscaldabili, e valigie laterali in alluminio da 76 litri complete di telaietti di supporto in acciaio inox.