Ducati Streetfighter V4: con gli accessori Ducati Performance una grinta più accentuata

Nel 2023 Ducati Streetfighter V4 rappresenta un risultato dell’evoluzione della “Fight Formula”. Un concetto che può essere ulteriormente alleggerito e vivacizzato con l’adozione di varie soluzioni dal catalogo accessori Ducati Performance. Una serie di componenti che valorizzano la parte estetica e l’attitudine sportiva di Streetfighter V4.

Descrizione

L’intera panoramica di accessori è consultabile sul portale Ducati, dove attraverso la sezione “Configuratore” si può scegliere e condividere la selezione con il più vicino rivenditore.

L’esemplare Ducati Streetfighter V4, caratterizzato da un manubrio alto e largo, ali biplano e soluzioni elettroniche avanzate, è equipaggiato con un propulsore Desmosedici Stradale e la potenza raggiunge i 208 cavalli da rapportare a 178 kg di peso, come ricordato.

Il pacchetto Sport comprende vari accessori che ne evidenziano la sportività, tenendo presente anche un risparmio sull’acquisto di singole componenti. Una proposta che prevede parti in alluminio lavorato dal pieno, tipo il tappo serbatoio con sistema anti-manomissione e una chiave su cui è riprodotto lo scudetto Ducati, le leve freno e frizione e i contrappesi manubrio, ma anche indicatori a LED dinamici o soluzioni in fibra di carbonio come il portatarga.

La sportività può essere rimarcata da diversi particolari in fibra di carbonio come i parafanghi nella zona anteriore e posteriore che risultano compatibili anche con l’impiego di pneumatici da pista e termocoperte, la cover del serbatoio, quella del pignone, le ali biplano sviluppate in fibra di carbonio strutturale e la cover della strumentazione funzionale anche per la protezione aerodinamica. Elementi che migliorano anche il rapporto peso/potenza.

Parlando ancora di estetica, si citano poi vari particolari tecnici come i serbatoi dei liquidi freno e frizione o il tappo carico olio, sviluppati in alluminio dal pieno e anodizzati per preservare nel tempo l’aspetto originale ed accentuare l’accennata sportività. È possibile anche adottare delle manopole racing, ideate per contenere le vibrazioni percepite e garantire un ottimale presa nella varie situazioni.

Sottolineati inoltre i silenziatori omologati Akrapovič, che consentono un ulteriore contenimento di peso pari a 0,8 kg. Leggerezza e resistenza sono favoriti dal corpo in lega di titanio e dai fondelli in carbonio con griglia a nido d’ape in corrispondenza del punto d’uscita.

Gli appassionati di attività in pista possono optare per un impianto di scarico completo Akrapovič in titanio realizzato in collaborazione con Ducati Corse. Il risparmio di peso è di 5,5 kg, mentre l’incremento di potenza e coppia ai medi regimi risulta del 6%. Lo scarico è consegnato assieme a un filtro aria in poliestere di derivazione racing e di una mappatura dedicata, con cui i parametri di DPL, DSC, DTC e DWC sono adeguati alle prestazioni più mercate. Lo scarico deve essere collocato con la protezione specifica in fibra di carbonio. Si segnala un livello di rumorosità inferiore ai 105 dB.