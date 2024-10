Ducati Scrambler 2025: arrivano le nuove Icon Dark e Full Throttle [FOTO]

Doppia novità in casa Ducati con il lancio di due nuove e aggiornate versioni della Scrambler: la Icon Dark, variante nuda e cruda della moto bolognese, e la Full Throttle, la versione più sportiva.

In linea con la nuova famiglia Scrambler, le due nuove moto di Ducati conferma la presenza degli stessi gruppi ottici, serbatoio, design della strumentazione, cruscotto con display TFT da 4,3 pollici e cover sostituibili. Rimane invariato anche il motore bicilidrico Desmodue, dotato di Ride-by-were e affiancato da Quickshifter e Riding Modes, che sviluppa 73 CV di potenza ed è disponibile anche nella versione depotenziata da 35 kW guidabile con patente A2. Entrambe le nuove Scrambler hanno un peso di 176 kg a secco.

Ducati Scrambler Icon Dark 2025

La nuova Scrambler Icon Dark si distingue per il design puro e minimal, esaltato dal look nero opaco, motore compreso. L’aspetto della moto è impreziosito dal gioco di sfumature fra diversi materiali creato dalla cover serbatoio, una trama estetica ripresa da altri elemento come il parafango anteriore i convogliatori. Sulla nuova Icon Dark, caratterizza da fianchetti essenziali e codino sportivo che ne slanciano il profilo, spicca anche il nuovo logo Scrambler sul serbatoio.

In concessionaria da ottobre, la Scrambler Icon Dark 2025 ha un prezzo che parte da 9.900 €.

Ducati Scrambler Full Throttle 2025

La nuova Ducati Scrambler Full Throttle, variante a maggiore sportività, esprime la sua vocazione per le moto da corsa con un look che evoca il Flat Track statunitense, attraverso le tabelle portanumero laterali con il 62, in riferimento al 1962, anno del debutto della prima Ducati Scrambler. La moto ha un aspetto grintoso sottolineato dalla presenza di paracoppa, rivestimento della sella e livrea in nero e bronzo, colore ripreso anche dai cerchi in alluminio, mentre il look è completato dalle cover laterali anteriori e dal paracalore dello scarico con finitura nera.

A incrementare la sportività della Scrambler Full Throttle 2025 ci sono anche il manubrio ribassato a sezione variabile, il parafango anteriore accorciato, il codino sportivo senza parafango posteriore, il silenziatore Termignoni, le frecce a LED Ducati Performance e il Ducati Quick Shift up/down-

La nuova Ducati Scrambler Full Trottle sarà disponibile in concessionaria a partire da dicembre con un prezzo base di 12.590 €.