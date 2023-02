Ducati Riding Academy 2023: via libera alle prenotazioni per gli appuntamenti del DRE Adventure

Inseriti nel calendario 2023 della Ducati Riding Academy, sono otto gli appuntamenti del format DRE Adventure. Il corso è rivolto agli appassionati che desiderano apprendere le tecniche della guida in strada e fuoristrada, conoscendo le doti di Ducati Multistrada V4 S, DesertX e della nuova Multistrada V4 Rally tra le colline toscane.

Gli appuntamenti

DRE Adventure è articolato su due giornate, la prima è focalizzata sulla conoscenza della moto e sullo svolgimento di esercizi utili nella guida in fuoristrada svolti in campi scuola allestiti; mentre nella seconda è previsto un tour su strada e in fuoristrada, consentendo agli appassionati di mettere in pratica quanto hanno appreso.

Uno degli aspetti di spicco dei format DRE è rappresentato dal team di istruttori d’eccellenza. Il DRE Adventure figura nel programma DRE Academy, che lungo gli anni di attività ha formato e coinvolto oltre 28.000 partecipanti. La squadra capitanata da Andrea Rossi, trionfatore di categoria per due anni consecutivi del Transanatolia Rally e campione italiano di Motorally e raid TT su bicilindriche, è costituita da campioni e collaudatori ufficiali Ducati.

I primi due appuntamenti del 2023 sono programmati nel mese di maggio nelle date 25-26 e 27-28, altre quattro tappe sono previste a luglio nei giorni 13-14, 15-16, 20-21 e 22-23, quindi sono in agenda altri due eventi nel mese di settembre nelle giornate 7-8 e 9-10.

Per maggiori informazioni su corsi e programma, oltre alle iscrizioni si può consultare la sezione DRE Academy del portale Ducati.

Attraverso la didattica si forniscono agli interessati nozioni sul mondo adventouring, spaziando dalla giusta posizione in sella alle tecniche di guida, oltre a consigli di tipo tecnico e logistico. Date le possibilità di personalizzazione per parte sospensiva e sella, inoltre, ciascuna moto usata nei corsi DRE Adventure è adattata al fisico di ogni motociclista.

La base degli appuntamenti del DRE Adventure figura in provincia di Firenze, al Castello di Nipozzano di proprietà della famiglia dei Marchesi de’ Frescobaldi. Un luogo suggestivo per un’esperienza che comprende scenari interessanti, bontà enogastronimiche della zona e il piacere di guidare sui percorsi della Toscana.

Foto: Ducati