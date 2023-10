Ducati protagonista ad Auto e Moto d’Epoca 2023 insieme a Motor Valley

Ducati è presente alla 40° edizione di Auto e Moto d’Epoca, uno degli appuntamenti più importanti per il settore heritage in Italia, in programma dal 27 al 29 ottobre alla Fiera di Bologna. La Casa di Borgo Panigale porta alla kermesse un’esposizione di sette moto storiche che hanno lasciato il segno nella storia di Ducati.

All’interno degli spazi dedicati alla Motor Valley (dove sono accolti brand come Lamborghini, Maserati, Ferrari, Pagani e Dallara), gli appassionati delle Rosse di Borgo Panigale possono ammirare dal vivo alcuni modelli, messi a disposizione dal Museo Ducati e dagli archivi dell’azienda, che consentono di fare un un viaggio attraverso le epoche e scoprire alcune delle tappe più significative del passato di Ducati.

Dalla Ducati 60 del ’49 alla Panigale V4 S

Un tuffo nei tempi antichi che comincia con la Ducati 60 del 1949, che rappresenta la prima vera moto completa prodotta dall’azienda, dopo il successo del Cucciolo. Il percorso prosegue con l’audace Scrambler 450, considerato il punto di incontro tra le scuole di motociclismo americane ed europee. Alla fine degli anni ’70 emerge invece la Ducati SD Darmah 900, che incarna perfettamente i principi del design Ducati combinando sportività, elegenza e linee pulite.

A rappresentare gli anni ’80 c’è la Ducati 750 Paso, prima realizzazione del maestro Massimo Tamburini che segna l’ingresso della Casa motociclistica nel design industriale. Il viaggio continua attraverso gli anni ’90 grazie al Monster 900, realizzato da Miguel Galluzzi e capostipite delle naked sportive, caratterizzata dal serbatoio a forma di schiena di bisonte. Spazio poi all’iconica Ducati 916 che quest’anno festeggia il suo trentesimo anniversario. A chiudere il cerchio c’è la Ducati 900 MHe del 2000, la sportiva realizzata in stile retrò da Pierre Terblanche, nonché prima moto al mondo ad essere stata venduta online nel gennaio dello stesso anno.

Il viaggio si conclude con la moto posta al centro dell’esposizione, una Ducati Panigale V4 S, che rappresenta l’ultimo step dell’evoluzione della storia e dell’ingegneria delle sportive di Borgo Panigale.