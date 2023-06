Auto e Moto d’Epoca: l’edizione del 2023 a Bologna dal 26 al 29 ottobre

Le moto storiche saranno protagoniste in un’apposita area in occasione della rassegna Auto e Moto d’Epoca del 2023, trasferitasi a Bologna. La kermesse è programmata dal 26 al 29 ottobre.

La prossima rassegna

Il 40º anniversario dell’appuntamento con gli esemplari classici a due e a quattro ruote prevede spazi raddoppiati nel polo fieristico della città di Bologna, con 235.000 metri quadrati di spazi dedicati alla passione per la mobilità storica.

Tra le nuove aree, agli esemplari d’epoca a due ruote sono riservati oltre 15.000 metri quadrati. Attese esclusive partecipazioni e inediti tra commercianti di livello nazionale e internazionale, enti, musei e club.

Tra gli attesi protagonisti anche il MAUTO, il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino che celebra i 90 anni della sua collezione nell’anno in cui si festeggiano, come detto, i 40 anni di Auto e Moto d’Epoca. Previsto il Villaggio ASI con i vari club federati focalizzati sul tema “orgoglio italiano” e tanti club e registri di marca e modello, assieme a numerosi nuovi arrivi dalla Motor Valley, secondo le informazioni.

Raddoppiati gli spazi espositivi rispetto allo scorso anno, inaugurati due padiglioni aggiuntivi sommati ai programmati undici.