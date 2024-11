Ducati Panigale V4 S 2025: fino a 228 CV ad EICMA 2024 [FOTO LIVE]

La nuova Ducati Panigale V4 è stata presentata lo scorso luglio alla WDW e viene mostrata a tutto il pubblico ad EICMA 2024, la fiera aperta da oggi al 10 novembre a Milano Rho Fiera. Un modello radicalmente modificato, rispetto alla versione precedente, sempre lasciando il V4 Desmosedici Stradale sotto la sella.

Le caratteristiche

Entrando più nel dettaglio, la nuova carenatura integra i profili alari, con lo stesso colore della carrozzeria, per rendere più aerodinamica la moto. Nuovo anche il gruppo sella-serbatoio, con una migliore ergonomia e con le pedane più interne di 10 mm rispetto alla versione precedente. Il telaio è più leggero e propone il 40% di rigidezza laterale in meno, per offrire una maggiore confidenza in piega, così come sono state introdotte le sospensioni Ohlins NPX/TTX e le pinze Hypure Brembo.

Per quanto riguarda la ciclistica, il rinnovato modello di Borgo Panigale dice addio al monobraccio e monta un forcellone tradizionale, con un peso ridotto di 2,7 kg in meno. La versione S, rispetto a quella standard, monta le nuove sospensioni Ohlins a controllo elettronico Smart EC 3.0, i cerchi forgiati in alluminio e la batteria al litio.

Il motore

Come dicevamo, non cambia il V4 Desmosedici Stradale da 1.103 cc, però con la nuova omologazione Euro 5+. La potenza è di 216 cavalli (0,5 CV in più), ma può salire fino a 228 cavalli, montando lo scarico Ducati Performance by Akrapovic. Internamente cambiano gli alberi a camme e molti altri dettagli, che derivano dalla Panigale V4 R o dalla Superleggera.

I prezzi

La Ducati Panigale V4 2025 ha un prezzo a partire da 27.790 euro e sale a 33.990 euro per la versione S.