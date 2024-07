World Ducati Week 2024, passione incontenibile: edizione da record con oltre 94.000 presenze [FOTO e VIDEO]

Il World Ducati Week 2024 che si è tenuto nei giorni scorsi, da venerdì 26 a domenica 28 luglio, al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” ha registrato un enorme successo con numeri da record.

Con oltre 94.000 presenze registrate durante la tre giorni, con appassionati arrivati da tutto il mondo (86 le nazione rappresentate), la dodicesima edizione del WDW entra di diritto nella storia della Casa motociclistica di Borgo Panigale confermandosi ancora una volta il più grande evento Ducati al mondo.

Il commento dell’Ad Domenicali

Un’enorme soddisfazione per Ducati come emerge dalle parole dell’amministratore delegato Claudio Domenicali: “Il World Ducati Week è l’evento che meglio di qualunque altra cosa incarna la missione del nostro marchio di offrire esperienze memorabili ai nostri appassionati, create intorno a moto speciali, che sono una combinazione magica di tecnologia e bellezza in puro stile sportivo italiano. I numeri di questa edizione sono straordinari e sono una dimostrazione che l’amore verso Ducati nel mondo non è mai stato così forte. Voglio ringraziare ogni singolo partecipante di questa edizione, ma anche tutto lo staff composto in gran parte da dipendenti Ducati che, come al solito, hanno lavorato duramente per rendere possibile questa esperienza incredibile. Grazie anche a tutta Ducati Corse e in particolare ai piloti, gli eroi del WDW, che si sono messi a disposizione dei fan e ci hanno regalato uno spettacolo unico al mondo come la Lenovo Race of Champions. Davvero incredibile la prestazione raggiunta dalla nuova Panigale V4: il giro veloce in qualifica è separato di appena 3.2 secondi dal record della pista in gara della MotoGP, che appartiene a Francesco Bagnaia con 1.31.8. Altrettanto incredibile la determinazione con cui Pecco ha dimostrato di essere ancora una volta il migliore, in una gara in cui tutti avevano esattamente la stessa moto”.

A rendere unico il WDW 2024 numerose iniziative come gli incontri e le sessioni di autografi con i piloti Ducati, corsi di guida e test ride su strada, hot laps e test drive su Lamborghini, Ducati Talk, esibizioni di stuntmen, attività e turni in pista.

La nuova Ducati Panigale V4 e la Lenovo Race of Champions

Mescolando passato, presente e futuro di Ducati attraverso diverse iniziative, a fare il pieno di presenze è stata l’area dedicata alla nuova Panigale V4, settima generazione della supersportiva Ducati, svelata in anteprima proprio al WDW. La nuova Paginale V4 in versione S è stata protagonista della Lenovo Race of Champions, la sfida in pista tra 15 piloti che ha visto trionfare il Campione del Mondo MotoGP in carica Francesco Bagnaia, davanti a Andrea Iannone e Marc Marquez.

Presenti 240 Ducati Official Club

Numeri importanti per il WDW 2024 anche sul fronte del seguito sul web e sui social. Protagonisti essenziali dei tre giorni sono stati i 240 Ducati Official Club presenti alla manifestazione che hanno animato l’evento per tutta la sua durata.

Si è rivelata un grande successo anche “La Notte dei Campioni“, novità di questa edizione che ha trasformato la pista in una discoteca a cielo aperto che ha fatto ballare i Ducatisti fino a tarda sera. Determinante per la riuscita dell’evento la collaborazione di numerosi partner che hanno supportato Ducati nell’organizzazione e nello svolgimento del World Ducati Week 2024.