Ducati Panigale V2 2025: è tutta nuova ad EICMA 2024 [FOTO LIVE]

Una delle principali novità di EICMA 2024, aperta fino a domenica 10 a Milano Rho Fiera, è la nuova Ducati Panigale V2. Un modello completamente nuovo, molto più leggera e con un motore meno potente, ma sempre prestazionale. La supersportiva media arriverà il prossimo gennaio.

Le caratteristiche

L’obiettivo del marchio di Borgo Panigale è avere una delle moto più divertenti su strada mai realizzate, riprendendo elementi e studi fatti con la V4. A livello estetico, propone linee sinuose ed aerodinamiche, con fari a LED sottili, una carena di nuova generazione ed è stata rivista la posizione del pilota, meno caricata sull’avantreno. Per quanto riguarda gli pneumatici, sono da 120/70-17 all’anteriore e 190/55-1 al posteriore.

Non manca un po’ di tecnologia, con il cruscotto TFT a colori da 5 pollici, che può connettersi allo smartphone, ed il nuovo joystick a sinistra. Come dicevamo, vengono ripresi elementi della V4, come il nuovo forcellone, mentre per quanto riguarda la dotazione elettronica sono presenti piattaforma inerziale a 6 assi, controllo di trazione, controllo del freno motore, anti-wheelie e ABS Sportivo con sistema slide by brake. Il pilota ha a disposizione tre grafiche (Road, Road Pro e Trac) e quattro riding mode (Race, Sport, Road, Wet).

Il motore

La nuova Panigale V2 ha a disposizione un nuovo motore bicilindrico di 890 cm3, di soli 54,4 chilogrammi di peso. La potenza è scesa a 120 CV (-35 CV) e la coppia è di 93,3 Nm, accoppiati al Ducati Quick Shift (DQS) di seconda generazione. Non mancheranno le prestazioni, grazie anche ad un peso in ordine di marcia ridotto a 176 kg, per un modello che promette tanto divertimento. Secondo quanto detto dai tecnici del marchio italiano, infatti, questa moto ha realizzato il giro secco sul circuito di Vallelunga a soli 2 decimi dalla Ducati V2 955, nonostante il divario di potenza.

Uscita

Questo nuovo modello debutterà sul mercato italiano a gennaio 2025, nelle versioni base ed S, mentre i prezzi non sono stati ancora comunicati.