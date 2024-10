Ducati Monster Senna protagonista al Museo dell’Automobile di Torino nel segno del mito di Ayrton

Fino al 3 novembre 2024 il Ducati Monster Senna sarà esposto all’interno degli spazi del Museo Nazionale dell’Automobile di Torino (MAUTO), nell’ambito delle mostra “Ayrton Senna Forever”, organizzata in memoria del pilota brasiliano, icona della Formula 1 e appassionato motociclista e Ducatista.

Il Monster Senna, moto speciale realizzata dal Centro Stile Ducati per onorare il rapporto tra Ducati e il campione brasiliano, all’interno della mostra affianca le auto più significative guidate da Ayrton in carriera e alcuni cimeli personali.

Il racconto del rapporto tra due miti

La passione del pilota brasiliano per le moto Ducati verrà ripercorsa e raccontata nel dettaglio nel tardo pomeriggio di giovedì 17 ottobre all’interno del Senna Talk dal titolo “Senna e Ducati: Quando i Miti si incontrano” con la partecipazione del Curatore del Museo Ducati Livio Lodi e di Lorenzo Corghi, Brand & Design Project Manager della Casa di Borgo Panigale.

Moto da collezione in 341 pezzi

Il Monster Senna è una Ducati da collezione, realizzata in edizione limitata e numerata a 341 esemplari, presentata a maggio 2024 è andata esaurita in poche ore. Il Monster è un modello legato alla storia di Ayrton Senna, che fu uno dei primissimi proprietari del Monster 900, moto utilizzata per i suoi spostamenti cittadini a Montecarlo e in sella al quale si presentò alla serata di gala per la presentazione del Gran Premio di Monaco del 1993.

Coi colori del Brasile

Il Monster Senna che omaggia il talento del tre volte iridato è caratterizzato da una livrea speciale che si ispira alla colorazione del casco che il pilota ha portato in gara per tutta la sua carriera, con parti in giallo, verde e blu, chiari omaggi alla bandiera del Brasile.