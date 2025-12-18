Ducati Milano lancia la V2 Future Champ Ducati Academy: il progetto per formare i talenti del motociclismo italiano [FOTO]

Ducati scommette e investe nella formazione dei giovani talenti del motociclismo italiano attraverso il nuovo trofeo V2 Future Champ Ducati Academy, un progetto sportivo e formato ideato da Michele Pirro e Garage 51 per accompagnare i giovani piloti in un percorso strutturato di crescita verso il professionismo.

In occasione della presentazione del progetto, svoltasi qualche giorno fa presso la sede di Ducati Milano, la Casa di Borgo Panigale ha anche presentato il DD Racing by Ducati Milano, il nuovo team che parteciperà al trofeo, insieme al pilota Martin Galiuto, giovane talento classe 2010 scelto come protagonista di questo ambizioso protagonista sportivo, rappresentandone perfettamente lo spirito fatto di talento, metodo e visione a lungo termine.

Academy in sella alla Ducati Panigale V2

Andando oltre il concetto di semplice trofeo monomarca, la V2 Future Champ Ducati Academy nasce come una vera e propria academy: un percorso che integra competizione sportiva, formazione tecnica e crescita personale, in un contesto meritocratico caratterizzato dalla parità tecnica, grazie all’utilizzo di Ducati Panigale V2 in configurazione racing identica per tutti i partecipanti.

Michele Pirro, pilota tester ufficiale Ducati MotoGP e riferimento tecnico del progetto, intervenuto nel corso della presentazione del progetto ha affermato: “La V2 Future Champ Ducati Academy è un’opportunità concreta di crescita e la possibilità di guadagnarsi un posto nelle categorie superiori. È la sintesi della mia esperienza, con la volontà di trasferire alle nuove generazioni il bagaglio di una carriera. La parità tecnica garantisce un ambiente meritocratico, dove chi emerge lo fa per le proprie qualità e per il lavoro svolto insieme al team”.

Fabio Di Chiara, fondatore e General Manager di Ducati Milano, ha dichiarato: “Il Team DD Racing by Ducati Milano nasce con la precisa volontà di mettere al centro di un progetto racing il pilota, creando dunque un ecosistema che lo aiuti a crescere e sviluppare il proprio talento. Per Ducati Milano la V2 Future Champ Ducati Academy rappresenta quindi un banco di prova importante per sviluppare nuove conoscenze che potranno in futuro creare nuove possibilità di servizi e esperienze per i clienti Ducati”.

Il via al trofeo nella stagione 2026

Il trofeo V2 Future Champ Ducati Academy inizierà nella stagione 2026, con un calendario che includerà test collettivi e round in concomitanza con eventi di rilievo nazionale e internazionale, tra cui il Campionato Italiano Velocità, il World Superbike e il World Ducati Week.