Ducati Hypermotard V2 e V2 SP: a EICMA 2025 la nuova generazione più leggera e potente da 120 CV [FOTO e VIDEO]

Tra le numerose novità che Ducati ha portato a EICMA 2025 spicca la nuova Hypermotard V2, affiancata dalla versione SP, quarta generazione dell’iconico modello che a vent’anni dal debutto del prototipo Hypermotard 1100 a EICMA 2005 scrive un nuovo capitolo della “Hyper” di Borgo Panigale.

La nuova Ducati Hypermotard V2 è una moto completamente riprogettata, che porta con sé l’eredità di un modello leggendario proiettandola nel futuro grazie a una base tecnica totalmente nuova e a un design che innova e ammoderna una linea che ha fatto la storia. La quarta generazione dell’Hypermotard è un moto compatta ed essenziale, che beneficia di più leggerezza e più potenza rispetto al modello precedente.

Peso ridotto e potenza che sale a 120 CV

La Ducati Hypermotard V2, grazie a una riduzione di peso di 13 kg (14 kg per la SP) rispetto alla precedente 950, promette maggiore agilità e reattività. Ad alzare il livello delle prestazioni della nuova moto della Casa bolognese c’è anche l’incremento di potenza, con il nuovo modello che si presenta come la più potente delle Hypermotard, grazie al propulsore V2 con fasatura variabile IVT da 120 CV e coppia massima di 94 Nm, di cui il 70% è disponibile già a 3.000 giri, esaltando le accelerazioni spinte in uscita di curva.

Sulla nuova Hypermotard V2 troviamo il Quickshift 2.0 bidirezionale, le sospensioni Kayaba completamente regolabili all’anteriore e monoammortizzatore regolabile in precarico rebound al posteriore. La moto monta pneumatici Pirelli Diablo Rosso 4. La versione SP alza il livello d’audacia, con livrea dedicata, ruote forgiate, dettagli racing, parafango in carbonio e dotazione arricchita da sospensioni Ohlins completamente regolabili, pinze Brembo M50, launch control e pit limiter.

Disponibilità e prezzi

Le nuove Ducati Hypermotard V2 e V2 SP, che possono essere arricchite con numerosi accessori Ducati Performance, arriveranno in concessionaria ad aprile 2026 con prezzi rispettivamente di 15.590 € e 19.890 €.