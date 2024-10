Ducati ha preso parte alla XXI Edizione di Autostyle Design Competition

Il 24 e 25 ottobre 2024, Ducati ha partecipato alla XXI edizione dell’Autostyle Design Competition, un evento organizzato da Berman S.p.A. che riunisce i migliori Centri Stile a livello globale. Sin dal 2004, Autostyle si tiene ogni anno in provincia di Mantova e si concentra sul design, coinvolgendo designer di spicco delle case automobilistiche e di altri settori. Durante l’evento, i partecipanti presentano i loro progetti futuri, analizzano le tendenze stilistiche emergenti e condividono storie ed esperienze.

In occasione dell’evento Ducati ha presentato tre esclusive serie speciali da collezione

Ducati ha presentato tre esclusive serie speciali da collezione, frutto delle collaborazioni con altri marchi del gruppo. I modelli esposti includono la Ducati Streetfighter V4 Lamborghini, la Diavel 1260 Lamborghini e la Diavel for Bentley. Andrea Ferraresi, Direttore Strategy & Centro Stile Ducati, insieme a Andrea Amato, Chief Motorcycle Designer, ha condiviso i concetti ispiratori e le soluzioni stilistiche che rendono queste moto vere opere di design.

La partecipazione di Ducati all’Autostyle Design Competition, come unica casa motociclistica invitata, evidenzia il successo della sua filosofia che pone il design al centro della creazione di moto. Queste rappresentano l’ingegneria raffinata, la bellezza sensuale e lo stile sportivo italiano. Inoltre, Ducati apprezza il confronto con giovani designer, allineandosi con il suo impegno verso le università e gli istituti di design.

Andrea Ferraresi, Direttore Strategy & Centro Stile Ducati, ha dichiarato: “Partecipare a un evento come Autostyle è sempre un grande piacere per Ducati ed è un onore per me rappresentare l’Azienda in questo prestigioso contesto. Autostyle unisce due mondi che ci stanno molto a cuore: lo stile, ovviamente, e la formazione dei giovani. In questa edizione abbiamo avuto l’opportunità di approfondire il tema delle collaborazioni, che rappresentano un elemento fondamentale per il posizionamento del Brand e ci permettono di ampliare la nostra visione di design, aprendoci a realtà diverse dalla nostra. Le serie speciali realizzate con Lamborghini e Bentley sono un chiaro esempio della nostra filosofia di stile, e il risultato finale ci rende molto orgogliosi.”