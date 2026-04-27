Ducati festeggia il centenario con una mostra speciale a EICMA 2026

Quest’anno Ducati celebra il suo centenario con una serie di iniziative speciali che culmineranno a EICMA 2026, come annunciato nei giorni scorsi a Borgo Panigale dall’amministratore delegato della Casa motociclistica bolognese Claudio Domenicali, in occasione di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte anche il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale.

Mostra per i 100 anni di Ducati

All’edizione numero 84 della kermesse motociclistica internazionale, in programma a Fiera Milano Rho dal 5 all’8 novembre 2026, Ducati allestirà una mostra dedicata ai suoi primi 100 anni, che sarà collocata all’interno della più importante fiera mondiale del settore, divenuta di anno in anno sempre più punto di riferimento per l’industria e occasione di incontro con operatori e appassionati delle due ruote. La presenza dell’evento espositivo che celebra il centenario della Casa di Borgo Panigale conferma il valore di EICMA come piattaforma globale capace di accoglie e valorizzare i momenti più significativi della storia e dell’evoluzione del settore motociclistico.

Magri (EICMA): “Riconoscimento della manifestazione come vetrina mondiale del settore”

La mostra dedicata ai 100 anni di Ducati renderà EICMA 2026 un luogo privilegiato in cui si combinano tradizione, innovazione e identità industriale facendo da cassa di risonanza all’eccellenza del “Made in Italy”, come sottolinea da Paolo Magri, amministratore delegato di EICMA: “La scelta di Ducati di celebrare e concludere le celebrazioni del proprio centenario a EICMA rappresenta per noi motivo di orgoglio. È il riconoscimento del ruolo centrale della nostra manifestazione come palcoscenico globale delle due ruote e della sua capacità di valorizzare eccellenze straordinarie del Made in Italy. Accogliere, insieme a tutte le eccellenze nazionali e internazionali del settore che ospitiamo, un’icona come Ducati in un momento così significativo della sua storia rafforza ulteriormente il valore internazionale di EICMA e il legame profondo tra innovazione, industria e cultura motoristica italiana”.