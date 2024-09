Ducati, a ottobre doppio appuntamento con la storia della Casa di Borgo Panigale

Il mese di ottobre sarà ricco di appuntamenti per la storia Ducati. La prima data da cerchiare in rosso è quella di venerdì 4 ottobre con l’iniziativa “Porte Aperte alla Cittadinanza” dedicata a tutti i cittadini bolognesi e che prevede l’apertura straordinaria del Museo Ducati.

Il 4 ottobre, giorno in cui si celebra San Petronio, il santo patrono di Bologna, il Museo Ducati accoglierà gratuitamente i residenti della Città Metropolitana, con orario d’apertura dalle 9 alle 18, con la presenza del curatore del Museo Ducati Livio Lodi.

Una giornata speciale al Museo Ducati dedicata ai bolognesi

L’iniziativa, che testimonia il forte legame dell’azienda con il territorio e offrirà l’occasione alla cittadinanza di scoprire da vicino il cuore pulsante della Casa motociclistica emiliana, nasce per celebrare il ritrovamento della prima pietra dello stabilimento Ducati di Borgo Panigale, recuperata lo scorso aprile. La pietra, che rappresenta un prezioso reperto storico ed è ora esposta al Muse Ducati, fu posata dai fondatori Adriano, Bruno e Marcello Cavalieri Ducati, il 1° giugno 1935 nello stesso luogo in cui, ancora oggi, Ducati disegna, progetta e produce le sue moto apprezzate in tutto il mondo.

Mostra Ducati ad Auto e Moto d’Epoca 2024 dal 24 al 27 ottobre

Il secondo appuntamento di ottobre con la storia di Ducati è in programma per la fine del mese, quando negli spazi espositivi di Bologna Fiere, dal 24 al 27 ottobre, si terrà “Auto e Moto d’Epoca 2024“, la manifestazione internazionale dedicati ai veicoli d’epoca a due e quattro ruote.

All’interno degli spazi dedicati alla Motor Valley e ai suoi brand Ducati allestirà una mostra speciale nella quale esporrà alcune modelli della leggendaria famiglia 916, con diverse versioni da corsa che raccontano la storia di successi della Ducati 916 e delle sue dirette discendenti. Tra i modelli presenti ci saranno le moto che hanno consacrato Carl Fogarty come il pilota Ducati più titolato, con quattro campionati del mondo conquistati nel 1994, 1995, 1998 e 1999, la 916 di Troy Corser del 1996 e la 998 di Troy Bayliss del 2001.