Jawa Moto ad Auto e Moto d’Epoca di Bologna con le sue novità 2025 [FOTO]

Jawa Moto, storico brand motociclistico nato nel 1929 nei dintorni di Praga, in Repubblica Ceca, parteciperà ad Auto e Moto d’Epoca 2024, la rassegna dedicata a motori vintage, in programma dal 24 al 27 ottobre prossimi a Bologna, nei locali di BolognaFiere.

Con alle spalle una storia di oltre novant’anni che lo rendono uno dei marchi motociclistici più antichi d’Europa tra quelli ancora in attività, il brand ceco sarà presente alla kermesse bolognese attraverso Jawa Moto Italia, la neonata filiale dedicata alle attività del marchio nel nostro mercato.

A Bologna Jawa, accanto a esemplari d’epoca che hanno fatto la storia del marchio, presenterà alcuni dei nuovi modelli come la 350 CL Bobber, piccola monocilindrica dall’impostazione custom con un stile che strizza l’occhio ai fan delle one-off su due ruote.

Le moto di Jawa oggi in gamma

Nel corso della sua storia Jawa si è contraddistinta per l’affidabilità dei suoi prodotti e per il suo impegno nel motorsport, in particolare nello Speedway ma anche nel Mondiale GP. Un passato glorioso celebrato da una moderna gamma di modelli che vanno da 300 a 650 cc di cilindrata, tutti guidabili con patente A2 e accomunati da una forte vocazione retrò.

Oltre alla già citata 350 CL Bobber, fanno parte della gamma Jawa le classiche 300 CL e 300 CL Forty Two, la 350 CL Pérák, ispirata nel look alle motociclette Jawa prodotte tra gli anni ’30 e ’50 del secolo scorso, e le 350 OHC e 650 OHC, disponibili entrambe anche in versione Sport.