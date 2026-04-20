Distinguished Gentleman’s Ride 2026: a Sassari moto e solidarietà, Triumph Sardegna mette in palio una Thruxton 400

Sassari si prepara ad accogliere una nuova edizione della Distinguished Gentleman’s Ride, l’evento internazionale che unisce passione per le moto classiche ed eleganza, confermando ancora una volta l’attenzione alla solidarietà e l’intento benefico con le quali è nata la manifestazione. L’appuntamento per i i Gentlemen Bikers della Sardegna è fissato per il 23 maggio 2026, quando nella città sarda si celebrerà il decennale dell’evento.

Evento per raccogliere fondi per la ricerca

Come da tradizione, il cuore della manifestazione sarà Piazza d’Italia, che per l’occasione si trasformerà in un palcoscenico unico, popolato da motociclette dallo stile vintage e da partecipanti in abiti raffinati. Un mix distintivo che rappresenta l’anima stessa della Distinguished Gentleman’s Ride, nata per raccogliere fondi a favore della ricerca sul cancro alla prostata e per la salute mentale maschile. A livello globale, la manifestazione coinvolge ogni anno oltre 90.000 motociclisti in più di 1.000 città, confermandosi uno degli eventi più significativi nel panorama biker internazionale.

Triumph Sardegna mette in palio una Thruxton 400

Per celebrare i dieci anni del DGR Sassari, Triumph Sardegna ha deciso di rendere l’edizione 2026 ancora più speciale. In collaborazione con gli organizzatori locali, sarà infatti messa in palio tra tutti gli iscritti una Triumph Thruxton 400, proposta nella fascinosa livrea “metallic racing yellow”, che sarà sorteggiata tra i partecipanti, con il fortunato vincitore che potrà tornare a casa in sella a una moto dal forte carattere distintivo.

La Thruxton 400 rappresenta uno dei modelli più iconici della Casa motociclistica britannico, reinterpretato in chiave moderna ma fedele al suo tradizionale spirito café racer. Compatta, essenziale e curata nei dettagli, la Triumph Thruxton 400 incarna perfettamente l’estetica e i valori condivisi dalla community del DGR, fatta di passione, stile e attenzione alla guida consapevole.

Mele (Triumph Sardegna): “Sodalizio tra Triumph, Sardegna e DGR”

Come sottolineato da Massimo Mele, CEO di PimaxCar Group e Triumph Sardegna, il legame tra il brand e il territorio si è rafforzato negli anni, trovando nella Distinguished Gentleman’s Ride un appuntamento imprescindibile: “La Sardegna ha sempre rappresentato un vero e proprio paradiso per i bikers di tutto il mondo ed è per questo che ormai quattro anni fa, un po’ per passione personale, un po’ per una sfida in cui credevamo, abbiamo colto l’opportunità di portare il marchio Triumph in questo territorio. Una scelta che nel corso degli anni si è rivelata vincente, registrando una presenza sempre più forte di questo brand ricco di storia tra i motociclisti della Sardegna. La Distinguished Gentleman’s Ride è diventata ormai per noi un appuntamento immancabile, per i valori stessi che rappresenta. Ecco perché, nell’anno in cui festeggiamo il decennale del DGR Sassari, abbiamo pensato di sostenere un’iniziativa unica, mettendo in palio tra tutti i partecipanti una moto altrettanto unica, che segna il sodalizio tra Triumph, la Sardegna e questa iconica manifestazione”.