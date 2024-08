Comfort e sicurezza su due ruote: ecco la nuova giacca Vanucci VAJ-4

La stagione estiva porta con sé una sfida ben nota agli appassionati di moto: come vestirsi adeguatamente per affrontare le escursioni termiche tra l’alba e il pieno sole? La nuova proposta di Vanucci, disponibile in esclusiva su www.louis-moto.it, promette di essere la soluzione definitiva.

Versatilità climatica

Il modello VAJ-4 si distingue per la sua versatilità climatica. Il sistema AirVent, presente su petto, dorso e braccia, permette una regolazione ottimale del flusso d’aria, garantendo comfort anche nelle giornate più calde. Per le temperature più fresche, la giacca è equipaggiata con una fodera fissa in rete di poliestere.

Sicurezza al centro del design

Ma la Vanucci VAJ-4 non si limita al comfort termico. La sicurezza è al centro del design, con protezioni certificate EN 1621-1:2012 di Livello 2 su spalle e gomiti. È inoltre predisposta per l’inserimento di un paraschiena.

Ampio spazio per gli effetti personali

Il tessuto esterno, elasticizzato e idrorepellente, offre ampio spazio per gli effetti personali: due tasche esterne impermeabili, altre due non impermeabili e tre tasche interne soddisfano ogni esigenza di storage.

Integrazione con altri prodotti Vanucci+

La VAJ-4 si integra perfettamente con altri prodotti della linea Vanucci+: è compatibile con la giacca a membrana VXR-1, il capo termico VXU-M 3 e il collare antivento VXA-1.

Disponibilità e prezzo

Disponibile in nove taglie, dalla 48 alla 64, la Vanucci VAJ-4 si propone sul mercato a 359,99 euro. Un investimento per chi cerca una soluzione all-in-one per le proprie avventure su due ruote, in grado di adattarsi alle diverse condizioni climatiche senza compromettere sicurezza e praticità.