Casco Caberg Soho: il nuovo jet urbano che unisce stile, tecnologia e sicurezza [FOTO]

Per la massima protezione e versatilità su due ruote in città e non solo

di Gaetano Scavuzzo 17 Settembre, 2025

Caberg, azienda bergamasca attiva da oltre cinquant’anni nel mondo delle due ruote, presenta Soho, il nuovo casco jet che combina stile, protezione e funzionalità. Capace di incarnare le caratteristiche di innovazione, sicurezza e design che fanno parte del DNA del marchio, il Caberg Soho è stato progettato per interpretare al meglio le esigenze della mobilità urbana, dimostrandosi altrettanto valido nella guida extraurbana di scooteristi, motociclisti e commuter.

Ventilazione evoluta e doppia visiera

Casco versatile e affidabile, capace di unire comfort e tecnologia, Soho garantisce un un flusso d’aria costante e naturale, grazie all’ampia presa d’aria frontale che convoglia l’aria fresca direttamente all’interno della calotta, mentre i quattro estrattori, due superiori e due posteriori, assicurano un efficace ricambio. Il casco Caberg Soho è dotato di visiera esterna lunga e resistente ai graffi, per proteggere l’intero viso anche a velocità sostenute, oltre che di pratico sistema Double Visor Tech che integra una visiera parasole azionabile facilmente tramite selettore posto sulla calotta. 

Comfort e vestibilità 

Il nuovo casco Soho, disponibile in due diverse misure di calotta (XS-M e L-XXL) per garantire comfort e stabilità, ha interni completamente rimovibili, lavabili e realizzati con tessuti traspiranti ed ipoallergenici, studiati per un uso intensivo in ogni stagione. Inoltre i cuscinetti laterali a contatto con le guance sono dotate di una zona superiore alleggerite, che agevolano l’inserimento di occhiali da vista o da sole. 

Sicuro e sempre connesso

Al top anche in termini di sicurezza, con omologazione ECE 22.06, Caberg Soho ha tra i suoi elementi distintivi la fibbia micrometrica del cinturino, facilmente azionabile anche con in guanti da moto, progettata per garantire regolazioni precise e una chiusura salda. Sul fronte della connettività, il casco Soho è predisposto per ospitare il comunicatore Caberg Pro Speak Evo che, dotato di connessione bike-to-bike fino a 200 metri, permette di comunicare con il passeggero, effettuare e ricevere chiamate, collegarsi al GPS e ascoltare musica. 

Colori e prezzi

Il nuovo Soho di Caberg è disponibile in quattro look monocolore, Nero Opaco, Antracite Metallizzato Opaco, Blu Jeans Opaco e Bianco Lucido, ad un prezzo di 149,99 €. A completare la gamma ci sono due grafiche esclusive, Milano e Zephyr, disponibili sia in versioni lucide che opache, al prezzo di 169,99 €

Foto: Casco Caberg Soho 2025

