Caberg Tanami Carbon: il nuovo casco per asfalto e off-road

Caberg propone un nuovo casco: il Tanami Carbon. Si tratta di un modello con struttura ultraleggera ed un design grintoso, dedicato sia a chi utilizza la moto su asfalto sia a chi fa off-road. Con un sistema di ventilazione evoluto e la tecnologia SOS Medical ID. Al prezzo di 479,99 euro.

Le caratteristiche

Uno dei principali punti di forza di questo modello è la leggerezza. Grazie alla calotta in fibra di carbonio, infatti, propone un peso contenuto, minore di 1,5 kg, anche per la calotta grande. Tra gli altri elementi del Caberg Tanami Carbon c’è il sistema di aerazione avanzato, con presa d’aria sul mento, con cover esterna removibile, e con due bocchette sulla parte superiore della calotta. Il sistema è completato da estrattori posteriori removibili, per la fuoriuscita dell’aria calda e umidificata.

Gli interni sono completamente removibili e lavabili, realizzati con tessuti traspiranti, ipoallergenici e antibatterici. La cura nella sagomatura, in particolare nella zona guance, consente l’uso di occhiali da vista o da sole, mentre il sistema di chiusura con doppio anello in alluminio garantisce sicurezza. A questo proposito, oltre alla visiera trasparente antigraffio, è presente la visiera parasole interna, con tecnologia DVT (Double Visor Tech), si attiva tramite una leva laterale ergonomica.

Sicurezza e connettività

Il casco integra la tecnologia Caberg SOS Medical ID, un sistema elettronico NFC che permette al motociclista di salvare sul casco i propri dati medici e contatti di emergenza. In caso di incidente, chi presta soccorso può accedere rapidamente alle informazioni vitali semplicemente avvicinando uno smartphone al logo SOS.

Non manca la connettività, grazie alla predisposizione per l’interfono Caberg Pro Speak Evo, che consente connessione Bluetooth con smartphone, GPS e altri dispositivi, oltre alla comunicazione con passeggero o altri motociclisti grazie alla funzione bike-to-bike fino a 200 metri di distanza.