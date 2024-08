Caberg Freeride X: il nuovo casco jet dell’azienda bergamasca [FOTO]

Un nuovo casco jet è stato presentato da Caberg. L’azienda bergamasca, che quest’anno festeggia il suo 50° anniversario di storia, ha mostrato il Freeride X, il secondo jet omologato secondo la nuova normativa ECE 22.06 e realizzato interamente in Italia. Tre taglie disponibili, in fibra di vetro o nella versione Carbon, con un prezzo indicativo di 209,99 euro.

Le caratteristiche

Il casco è caratterizzato da linee eleganti ed un design vintage, con un peso contenuto in poco più di 800 grammi, potendolo stivare facilmente anche nei sottosella più stretti. Gli interni del casco sono realizzati con tessuti traspiranti di alta qualità e pelle pregiata, progettati per offrire un comfort superiore durante ogni viaggio, inoltre gli interni sono completamente estraibili e lavabili.

Il Freeride X, con inserti in pelle e passa occhiali serigrafato, dispone di spazi dedicati per gli speakers sotto l’interno estraibile, consentendo l’installazione del comunicatore Caberg Pro Speak Evo, con cui è possibile ascoltare musica attraverso il cellulare o un MP3, oppure rimanere in contatto con il compagno di viaggio o passeggero fino a una distanza di 200 metri.

Misure e prezzi

Il nuovo casco Freeride X è disponibile in tre taglie (calotta piccola: XS e S, calotta media: M e L, calotta grande: XL e XXL), in fibra di vetro o nella versione Carbon, che offre una calotta completamente in fibra di carbonio a vista. I colori disponibili sono nero opaco, antracite opaco, verde militare opaco e bianco. La versione in fibra di vetro propone un prezzo indicativo di 209,99 euro, mentre quello in carbonio sale a 299,99 euro. I caschi sono già disponibili.