Caberg Drift EVO II, arrivano le nuove grafiche Prism e Nobo

Caberg, produttore bergamasco di caschi per moto, presenta due novità stilistiche che vanno ad ampliare la gamma del Drift EVO II, casco integrale top di gamma della Casa italiana, che introduce una ventata di freschezza estetica con le due nuove grafiche Prism e Nobo. Il casco Caberg Drif EVO II è sviluppato prevalentemente per il mototurismo ed è pensato per combinare comfort, tecnologia, sicurezza e versatilità, sia negli spostamenti quotidiani che nei viaggi di lunga percorrenza.

Le nuove grafiche Prism e Nobo

La nuova grafica Prism punta su un look vivace e contemporaneo, con geometrie e contrasti cromatici che rimarcano le linee del casco. Questa nuova veste estetica per il Drift EVO II è disponibile in tre combinazioni cromatiche: grigio opaco, rosso fluo e azzurro; grigio, nero e giallo fluo; oppure nero opaco, giallo fluo e azzurro.

Più aggressiva è invece la grafica Nobo, caratterizzata da una base nera opaca sulla quale spiccano tonalità fluo di rosso, blu e viola. Una soluzione stilistica questa che strizza l’occhio agli amanti di un’estetica più grintosa e sportiva.

Un casco al top per comfort e versatilità

Al di là delle nuove grafiche, le due versioni condividono la dotazione standard del Caberg Drift Evo II. La calotta è realizzata in fibra di vetro ed è proposta in due taglie, con la più piccola che copre le misure da XS a M, mentre quella grande va da L a XXL. Il casco è dotato di spoiler posteriore che contribuisce all’aerodinamica e alla stabilità quando si procede alle velocità più elevate.

La dotazione comprende poi anche la visiera antigraffio con Pinlock Max Vision 70 di serie e il sistema DVT (Double Visor Tech), che integra una visiera parasole facilmente azionabile anche indossando i guanti. Sul fronte del comfort, questo casco di Caberg può fare affidamento su un sistema di ventilazione con prese d’aria anteriori ed estrattori posteriori, oltre che su interni traspiranti e ipoallergenici, completamente removibili e lavabili.

Sicurezza e connettività di alto livello

In termini di sicurezza, il Drift Evo II è omologato ECE 22.06 e integra l’avanzato sistema Caberg SOS Medical ID, basato su tecnologia NFC che in caso di incidente o emergenza sanitaria rende immediatamente disponibili ai soccorritori informazioni personali e mediche precedentemente inserite dal motociclista. Anche per quanto riguarda la connettività, il Drift EVO II garantisce il massimo con la predisposizione per il Caberg Pro Speak EVO, compatibile con comunicazione passeggero-pilota, collegamenti bike-to-bike, GPS e dispositivi per l’ascolto della musica.

Domande frequenti su Caberg Drif EVO II

Quali sono le nuove grafiche del Caberg Drift EVO II?

Per il 2026, Caberg amplia la gamma del Drift EVO II con le nuove grafiche Prism e Nobo. La prima propone geometrie e colori vivaci, mentre la seconda punta su un look più aggressivo, con base nera opaca e dettagli fluo.

Per quale utilizzo è pensato il Caberg Drift EVO II?

Il Drift EVO II è un casco integrale sviluppato principalmente per il mototurismo. È pensato per offrire comfort e versatilità sia negli spostamenti quotidiani sia nei viaggi di lunga percorrenza.

Il Caberg Drift EVO II è omologato ECE 22.06?

Sì, il Caberg Drift EVO II è omologato secondo la normativa ECE 22.06. Il casco integra inoltre il sistema SOS Medical ID basato su tecnologia NFC, che permette di rendere disponibili ai soccorritori informazioni personali e mediche precedentemente inserite dal motociclista.

Il Caberg Drift EVO II è predisposto per un sistema interfono?

Sì. Il casco è predisposto per il sistema di comunicazione Caberg Pro Speak EVO, che consente la comunicazione tra pilota e passeggero, i collegamenti bike-to-bike e l’utilizzo di GPS e dispositivi per l’ascolto della musica.