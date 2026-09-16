Jacopo Brunori è vice-campione d’Italia CIV Minimoto Junior A 2026

Ad Ortona sul Circuito Internazionale d’Abruzzo si è svolta la quinta tappa del CIV minimoto (Campionato Italiano Velocità) e Jacopo Brunori, nickname “Japo25”, pilota del Moto Club Spoleto e del Team 664 Racing si è laureato vice-campione d’Italia 2026 nella categoria Junior A.

Alla sua prima stagione agonistica il #25 a stupito tutti gli addetti ai lavori sia per la maturità agonistica che per la voglia di migliorarsi ad ogni sessione. Un grande risultato pensando soprattutto alla sua giovanissima età, solo 8 anni.

Il verdetto è arrivato con una gara di anticipo sulla fine del calendario (l’ultima prova si disputerà a Cervia nel weekend 3-4 ottobre dove sono in programma Gara 1 e Gara 2): con 233 punti e un vantaggio di 76 lunghezze sul terzo classificato, Brunori è matematicamente certo della piazza d’onore, questo qualunque sia il risultato di Cervia.

Una stagione di crescita costante

La stagione di “Japo25” è stata un crescendo di risultati. All’esordio sul circuito di Cremona ha subito ottenuto il podio (secondo posto) in Gara 1 e il giro più veloce di quel weekend, nel round successivo di Borgo Ticino oltre alla sua prima pole position aveva portato a casa tre secondi posti, confermandosi anche nelle gare di Aprilia e Viterbo e ad Ortona si è confermato l’unico pilota in grado di battagliare sempre per la vittoria. Un rendimento che, per un atleta al primissimo anno di gare, rappresenta un biglietto da visita importante in vista delle prossime stagioni.

Jacopo Brunori corre con il Team 664 Racing ed è sostenuto dallo sponsor Reputando, oltre che dal calore del Japo25 Fan Club e dell’Happy Bar di Foligno, punto di riferimento per amici e sostenitori del giovane pilota.