Nuova Kawasaki Ninja H2 2027: motore aggiornato, freni Brembo Hypure e novità

Kawasaki riporta sulla scena motociclistica la sua ammiraglia sovralimentante, la Ninja H2, che con il model year 2027 si presenta agli appassionati delle supersportive con un pacchetto di aggiornamenti tecnici mirati che sono stati pensati per rendere ancora più coinvolgente ed emozionante l’esperienza di guida, facendo leva al tempo stesso sulla conferma dell’esclusiva tecnologia Supercharger che da oltre dieci anni è elemento distintivo di questa Kawasaki.

Aggiornato il motore sovralimentato che eroga 209 CV

A muovere la nuova Kawasaki Ninja H2 rimane il motore sovralimentato, oggetto di un profondo intervento di affinamento con girante e sistema di aspirazione riprogettati, pistoni, testata, cilindro, albero motore e alberi a camme rinnovati, corpi farfallati e impianto di scarico aggiornati, oltre ai rapporti del cambio rivisti. Il risultato di questo lavoro della Casa giapponese è un propulsore capace di fornire una coppia più generosa ai medi regimi e un’erogazione ancora più decisa agli alti, con la potenza massima che tocca i 209 CV (con Ram Air in pressione) e il picco di coppia a 8.500 giri/min.

Nuove pinze freno Brembo Hypure

Un’altra novità tecnica importante riguarda l’impianto frenante, con la nuova Ninja H2 ad essere la prima Kawasaki a montare le pinze freno anteriori Brembo Hypure, capaci di garantire maggiore leggerezza, rigidità elevata e risposta lineare. Il comparto sospensioni della moto resta di alto livello, con la forcella KYB AOS-II all’anteriore e monoammortizzatore Ohlins TTX36 al posteriore, mentre il telaio a traliccio conferma il suo ottimale equilibrio tra rigidità e flessibilità.

Si aggiorna anche il cockpit della Ninja H2, con un nuovo display che offre due modalità di visualizzazione: una ispirata alla silhouette dei condotti dell’aria, l’altra, con grafica in stile aeronautico, dedicata alle informazioni di boost, inclinazione e assetto. Oltre alla connettività con l’app Kawasaki Rideology, la moto dispone anche di un ricco pacchetto di aiuti alla guida, che comprende tra le altre cose il controllo di trazione KTRC, il launch control KLCM e il cambio elettronico quickshifter KQS.

C’è anche la versione Carbon

Accanto alla versione standard della Ninja H2, disponibile nella nuova colorazione Mirror Coated Spark Black, torna anche la Kawasaki Ninja H2 Carbon, proposta in edizione limitata e caratterizzata dalla carenatura superiore in fibra di carbonio CFRP. Per chi cerca il massimo delle prestazioni resta inoltre disponibile su ordinazione la Ninja H2R, la versione da pista da oltre 300 CV.

Domande frequenti su Kawasaki Ninja H2 2027

Quali sono le principali novità motoristiche della Kawasaki Ninja H2 2027?

Il motore sovralimentato è stato profondamente affinato: presenta girante, aspirazione, pistoni, testata, cilindri, albero motore e corpi farfallati riprogettati. Insieme ai rapporti del cambio rivisti e al nuovo impianto di scarico, l’aggiornamento garantisce una coppia più generosa ai medi regimi e un’erogazione ancora più decisa agli alti, con una potenza massima di 209 CV (con Ram Air).

Che tipo di impianto frenante monta la Ninja H2 MY 2027?

La Ninja H2 2027 è la prima moto Kawasaki a essere equipaggiata con le nuove pinze freno anteriori Brembo Hypure. Questo impianto garantisce una risposta eccezionalmente lineare, una maggiore rigidità e una riduzione del peso complessivo rispetto ai componenti precedenti.

Quali versioni della Kawasaki Ninja H2 saranno disponibili?

La gamma comprende tre versioni: la Ninja H2 standard nella colorazione Mirror Coated Spark Black, la Ninja H2 Carbon prodotta in edizione limitata con carenatura superiore in fibra di carbonio CFRP, e l’estremissima Ninja H2R, la variante riservata all’uso in pista capace di erogare oltre 300 CV.

Quali tecnologie e aiuti alla guida offre il nuovo modello?

La moto è dotata di un nuovo display digitale con due modalità di visualizzazione (tra cui una con grafica di stile aeronautico per boost e inclinazione), connettività con l’app Kawasaki Rideology e un pacchetto elettronico avanzato che include il controllo di trazione KTRC, il launch control KLCM e il cambio elettronico quickshifter KQS.