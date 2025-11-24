Caberg Avalon X Pure e Brama: due caschi dedicati ai giovani [FOTO]

Due nuovi caschi integrali vengono proposti da Caberg, dedicati principalmente ai giovani motociclisti. Stiamo parlando di Avalon X Pure e Brama, con diversi colori e tecnologia top per permettere di indossarli anche per lungo tempo, senza affaticarsi. Entrambi sono già disponibili nelle rivendite autorizzate.

Avalon X Pure

La versione X Pure è dedicata a chi cerca un’estetica essenziale, con un design pulito, ma accattivante, declinata in due varianti colore. La prima combina grigio, nero e arancione fluo in un equilibrio dinamico e sportivo, dal carattere più classico e versatile. La seconda miscela nero opaco, bianco e fucsia fluo, con un look deciso e originale, anche per le donne. Quest’ultima è disponibile nelle taglie XS, S e M, mentre la precedente in tutte le taglie dalla XS alla XXL.

Avalon X Brama

Il casco Avalon X Brama, invece, è pensato per i motociclisti che desiderano un’estetica più audace e un’impronta visiva immediatamente riconoscibile. Sono tre le varianti colori: una combina grigio, giallo fluo e nero, la seconda unisce nero opaco, rosso fluo e antracite, per arrivare alla proposta più vivace e distintiva che mette insieme nero, giallo fluo, fucsia fluo e azzurro.

Due calotte

La versione Brama è disponibile con due misure di calotta, mentre il casco Avalon X Pure solo nella misura di calotta piccola. Quest’ultima, progettata per le taglie XS, S e M, ha un peso di circa 1500 grammi con una tolleranza di 50 grammi, mentre la calotta grande, dedicata alle taglie L, XL e XXL, raggiunge i 1550 grammi mantenendo la stessa tolleranza.

Uscita e prezzo

Come dicevamo, entrambi i caschi sono già disponibili presso i rivenditori autorizzati dell’azienda italiana, con un listino a 199,99 euro per entrambi.