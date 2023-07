Bologna, scappa in sella allo scooter coi carabinieri alle calcagna: il VIDEO dello spettacolare inseguimento

Una pattuglia dei carabinieri si è lanciata in uno spettacolare inseguimento a tutta velocità per le strade di Bologna nel tentativo di bloccare un giovane, che era alla guida di uno scooter di grossa cilindrata.

I sospetti sull’età del motociclista

Prima dell’inseguimento, ripreso dalla dash cam a bordo della gazzella, le immagini mostrano il momento in cui i carabinieri notano che in sella alla moto c’è un ragazzo molto giovane, al punto che un militare chiede al collega: “Ma avrà la patente? Mi sembra un minorenne”. Così decidono di fare inversione a U e avvicinarsi allo scooter fermo al semaforo.

Il tentativo di fuga del giovane

Appena scatta il verde però il giovane sulla moto accelera repentinamente, sfrecciando via ad alta velocità nel chiaro tentativo di scappare alle forze dell’ordine. A quel punto, capite le intenzioni del ragazzo, i carabinieri accendono le sirene e si lanciano all’inseguimento. Nel tentativo di fuga, guidando pericolosamente a zig zag in mezzo alle auto, il giovane in moto rischia un paio di volte di cadere, prima tamponando un’auto e poi un camioncino. Poco dopo il ragazzo sembra desistere e con l’auto dei carabinieri a ridosso, finisce per cadere per terra, dando la possibilità ai militari di scendere dall’auto e bloccarlo ponendo così fine all’inseguimento.

